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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Коломна - Спартак К
Коломна - Спартак К: обзор матча 16 апреля 2016
Коломна
16.04.2016, суббота, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 21 тур
2 : 2
Завершен
Спартак К
39'
Н. Гусалов (П)
90+1'
А. Ерастов
62'
А. Горюшкин
77'
М. Сидоров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коломна - Спартак К
90'
+1
Желтая карточка
А. Круподер
ГОЛ! 2:2!
А. Ерастов
90'
+1
90'
Замена
К. Привалов
️️️️
А. Круподер
89'
Замена
Д. Кухарчук
️️️️
А. Горюшкин
88'
Замена
В. Лабзин
️️️️
Л. Лацузбая
88'
Желтая карточка
А. Шогенов
Желтая карточка
А. Воронков
88'
85'
Замена
Д. Калабухов
️️️️
С. Дрягин
Замена
С. Турченков
️️️️
Р. Джигкаев
80'
Замена
А. Воронков
️️️️
К. Ионов
77'
77'
ГОЛ! 1:2!
М. Сидоров
Замена
А. Ерастов
️️️️
И. Широков
68'
62'
ГОЛ! 1:1!
А. Горюшкин
59'
Замена
М. Сидоров
️️️️
Е. Худобко
Замена
А. Новичков
️️️️
М. Кузяев
51'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Гусалов
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коломна
1
Алексей Карасевич
ВР
13
Михаил Кузяев
ЦЗ
9
Георгий Джигкаев
ЦЗ
2
Илья Широков
ЦЗ
2
Алексей Савельев
ЦЗ
5
Нариман Гусалов
ОП
15
Роман Джигкаев
ЦП
19
Владислав Никитянов
ЦП
35
Артур Гадзаов
ЦП
11
Константин Ионов
ЦФ
11
Дамир Садиков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бондаренко
Спартак К
1
Азамат Шогенов
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
48
Сергей Саввин
ЦЗ
30
Юрий Недашковский
ЦЗ
5
Александр Мясников
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
8
Евгений Худобко
ЦП
88
Леван Лацузбая
ЦП
8
Сергей Дрягин
ЦП
7
Алексей Горюшкин
ПП
18
Александр Круподер
ЦФ
Главный тренер
Александр Гущин
Коломна
23
Александр Корольков
ВР
4
Арсений Ерастов
ЦЗ
14
Дмитрий Есин
ЦЗ
18
Артем Новичков
ЦП
31
Андрей Спирин
ЦП
17
Алексей Воронков
ЦП
12
Сергей Турченков
ЦФ
Спартак К
23
Павел Сергеев
ВР
8
Владислав Лабзин
ЦЗ
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
2
Илья Гердт
ЦП
81
Максим Сидоров
АП
17
Дмитрий Калабухов
АП
17
Кирилл Привалов
ЦФ
4-1-3-2
1
Карасевич
13
Кузяев
2
Широков
2
Савельев
9
Джигкаев
5
Гусалов
15
Джигкаев
19
Никитянов
35
Гадзаов
11
Садиков
11
Ионов
4-1-4-1
1
Шогенов
48
Саввин
30
Недашковский
5
Мясников
12
Ширяев
3
Соловей
7
Горюшкин
88
Лацузбая
8
Дрягин
8
Худобко
18
Круподер
15
Джигкаев
12
Турченков
12
Турченков
15
Джигкаев
2
Широков
4
Ерастов
4
Ерастов
2
Широков
13
Кузяев
18
Новичков
18
Новичков
13
Кузяев
11
Ионов
17
Воронков
17
Воронков
11
Ионов
8
Худобко
81
Сидоров
81
Сидоров
8
Худобко
8
Дрягин
17
Калабухов
17
Калабухов
8
Дрягин
88
Лацузбая
8
Лабзин
8
Лабзин
88
Лацузбая
7
Горюшкин
45
Кухарчук
45
Кухарчук
7
Горюшкин
18
Круподер
17
Привалов
17
Привалов
18
Круподер
Остались в запасе
Коломна
Спартак К
31
Андрей Спирин
ЦП
14
Дмитрий Есин
ЦЗ
23
Александр Корольков
ВР
Главный тренер
Владимир Бондаренко
2
Илья Гердт
ЦП
23
Павел Сергеев
ВР
Главный тренер
Александр Гущин
Остались в запасе
31
Андрей Спирин
ЦП
14
Дмитрий Есин
ЦЗ
23
Александр Корольков
ВР
Остались в запасе
2
Илья Гердт
ЦП
23
Павел Сергеев
ВР
Главный тренер
Владимир Бондаренко
Главный тренер
Александр Гущин
Статистика матча Коломна - Спартак К
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Коломна
1 : 1
02.11.2025
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
0 : 0
26.10.2025
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Коломна
3 : 5
19.10.2025
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Коломна
0 : 1
12.10.2025
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Коломна
2 : 3
05.10.2025
Чертаново
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Спартак К
2 : 3
03.11.2026
Волна
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Стадион:
Труд
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