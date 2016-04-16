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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Реал
Хетафе - Реал: обзор матча 16 апреля 2016
Хетафе
16.04.2016, суббота, 17:00
Испания. Примера, 33 тур
1 : 5
Завершен
Реал
82'
П. Сарабия
29'
К. Бензема
39'
Иско
50'
Г. Бэйл
86'
Х. Родригес
90+1'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Реал
90'
+1
ГОЛ! 1:5!
К. Роналду
Пас отдал
Хесе
86'
ГОЛ! 1:4!
Х. Родригес
Пас отдал
Л. Васкес
Желтая карточка
М. Гомес
83'
ГОЛ! 1:3!
П. Сарабия
82'
67'
Замена
Хесе
️️️️
К. Бензема
Замена
М. Гомес
️️️️
А. Васкес
62'
Желтая карточка
А. Васкес
61'
57'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Г. Бэйл
Замена
Э. Буэндия
️️️️
М. Ласен
52'
51'
Замена
Начо
️️️️
Д. Карвахаль
50'
ГОЛ! 0:3!
Г. Бэйл
Желтая карточка
Д. Суарес
42'
39'
ГОЛ! 0:2!
Иско
Пас отдал
К. Бензема
29'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
Х. Родригес
Замена
К. Йода
️️️️
А. Перейра
10'
Травма
А. Перейра
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
7
Пабло Сарабия
(К)
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Хуан Эдуардо Эснайдер
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
(К)
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
23
Хамес Родригес
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Хетафе
16
Балаж Медьери
ВР
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Виктор Родригес
ЛВ
11
Карим Йода
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
4-2-2-2
13
Гуаита
2
Перейра
2
Вигарай
2
Вергини
22
Суарес
22
Родригес
25
Ласен
14
Леон
7
Сарабия
12
Щепович
9
Васкес
4-1-3-2
1
Навас
14
Карвахаль
19
Варан
3
Пепе
12
Марсело
8
Кроос
18
Бэйл
23
Родригес
22
Иско
9
Бензема
7
Роналду
9
Васкес
16
Гомес
16
Гомес
9
Васкес
2
Перейра
11
Йода
11
Йода
2
Перейра
25
Ласен
10
Буэндия
10
Буэндия
25
Ласен
14
Карвахаль
6
Начо
6
Начо
14
Карвахаль
9
Бензема
10
Хесе
10
Хесе
9
Бензема
18
Бэйл
17
Васкес
17
Васкес
18
Бэйл
Остались в запасе
Хетафе
Реал
8
Виктор Родригес
ЛВ
16
Балаж Медьери
ВР
43
Бернард Менса
ЦП
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Хуан Эдуардо Эснайдер
1
Кико Касилья
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
8
Виктор Родригес
ЛВ
16
Балаж Медьери
ВР
43
Бернард Менса
ЦП
94
Вандерсон
РФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
Главный тренер
Хуан Эдуардо Эснайдер
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Хетафе - Реал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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