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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Айнтрахт
Байер - Айнтрахт: обзор матча 16 апреля 2016
Байер
16.04.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
3 : 0
Завершен
Айнтрахт
70'
К. Кампль
76'
Ю. Брандт
90'
К. Беллараби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Айнтрахт
ГОЛ! 3:0!
К. Беллараби
Пас отдал
Ч. Арангис
90'
85'
Желтая карточка
Т. Чендлер
Замена
М. Фрай
️️️️
В. Юрченко
84'
Желтая карточка
Т. Едвай
78'
77'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Ш. Айхнер
ГОЛ! 2:0!
Ю. Брандт
Пас отдал
К. Беллараби
76'
73'
Желтая карточка
Ш. Айхнер
Желтая карточка
Д. Та
73'
Замена
К. Кампль
️️️️
Чичарито
70'
ГОЛ! 1:0!
К. Кампль
70'
61'
Замена
К. Джакпа
️️️️
Л. Кастаньос
Желтая карточка
К. Беллараби
61'
60'
Желтая карточка
Х. Сеферович
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
Х. Чалханоглу
59'
46'
Замена
С. Киттель
️️️️
М. Штендера
Желтая карточка
В. Юрченко
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
18
Марк Штендера
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
24
Марлон Фрай
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
10
Марко Фабиан
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Лено
4
Та
4
Едвай
39
Хенрикс
23
Крамер
20
Чалханоглу
80
Юрченко
20
Арангис
8
Брандт
38
Беллараби
14
Чичарито
3-2-3-2
1
Градецки
20
Хасебе
19
Абрахам
23
Русс
22
Чендлер
5
Очипка
18
Штендера
29
Айхнер
9
Хусти
9
Кастаньос
9
Сеферович
80
Юрченко
24
Фрай
24
Фрай
80
Юрченко
14
Чичарито
44
Кампль
44
Кампль
14
Чичарито
20
Чалханоглу
11
Кисслинг
11
Кисслинг
20
Чалханоглу
9
Кастаньос
15
Джакпа
15
Джакпа
9
Кастаньос
18
Штендера
8
Киттель
8
Киттель
18
Штендера
29
Айхнер
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
29
Айхнер
Остались в запасе
Байер
Айнтрахт
18
Дарио Крешич
ВР
19
Роберто Хильберт
ПП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
10
Марко Фабиан
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
19
Роберто Хильберт
ПП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
10
Марко Фабиан
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Байер - Айнтрахт
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Бай-Арена
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