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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла: обзор матча 16 апреля 2016
Манчестер Юнайтед
16.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
1 : 0
Завершен
Астон Вилла
32'
М. Рэшфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
Х. Мата
90'
82'
Замена
Р. Жестеде
️️️️
К. Ричардсон
Замена
А. Марсьяль
️️️️
М. Рэшфорд
76'
Замена
Д. Лингард
️️️️
У. Руни
67'
65'
Желтая карточка
К. Ричардсон
ГОЛ! 1:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Л. Валенсия
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
26
Али Сиссоко
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
8
Эшли Вествуд
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Эрик Блэк
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
19
Джордан Лайден
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
3-1-2-2-2
43
Де Хеа
17
Блинд
6
Смоллинг
5
Рохо
14
Шнейдерлен
25
Феллайни
25
Валенсия
9
Рэшфорд
64
Мата
10
Депай
32
Руни
3-4-2-1
1
Гьюзан
21
Хаттон
15
Лескотт
26
Кларк
15
Ричардсон
5
Гуйе
8
Вествуд
26
Сиссоко
7
Синклейр
10
Бакуна
10
Айю
64
Мата
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
64
Мата
32
Руни
77
Лингард
77
Лингард
32
Руни
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
9
Марсьяль
9
Рэшфорд
15
Ричардсон
39
Жестеде
39
Жестеде
15
Ричардсон
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
Главный тренер
Луи ван Гаал
19
Джордан Лайден
ЦП
31
Марк Банн
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Эрик Блэк
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
Остались в запасе
19
Джордан Лайден
ЦП
31
Марк Банн
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Эрик Блэк
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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