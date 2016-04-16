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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Газелек - Лилль
Газелек - Лилль: обзор матча 16 апреля 2016
Газелек
16.04.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 34 тур
2 : 4
Завершен
Лилль
41'
Г. Пужоль
86'
А. Туре
19'
С. Буфал
74'
С. Буфал
84'
С. Буфал
88'
П. Мартинес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газелек - Лилль
89'
Замена
Ж. Талло
️️️️
С. Буфал
88'
ГОЛ в свои ворота! 2:4!
П. Мартинес
ГОЛ! 2:3!
А. Туре
Пас отдал
Д. Джокович
86'
84'
ГОЛ! 1:3!
С. Буфал
Пас отдал
Д. Сидибе
Замена
Д. Тшибумбу
️️️️
М. Ларби
81'
74'
ГОЛ! 1:2!
С. Буфал
69'
Замена
М. Оббади
️️️️
Ф. Бальмон
Замена
А. Туре
️️️️
Л. Поджи
69'
Вторая желтая
Р. Филиппи
67'
63'
Желтая карточка
Ф. Бальмон
Желтая карточка
Р. Филиппи
50'
46'
Замена
М. Амалфитано
️️️️
Я. Бензия
45'
+3
Желтая карточка
Я. Бензия
Желтая карточка
К. Мангане
45'
+3
Желтая карточка
Д. Ле Монье
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Г. Пужоль
Пас отдал
Х. Бутаиб
41'
19'
ГОЛ! 0:1!
С. Буфал
Пас отдал
С. Корчиа
Замена
Д. Ле Монье
️️️️
Ж. Бреше
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газелек
1
Клеман Маури
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
20
Луис Поджи
ЦП
10
Мохамед Ларби
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
29
Халид Бутаиб
ЦФ
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
24
Рио Мавуба
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Газелек
30
Жюль Года
ВР
13
Алассан Туре
ЦЗ
8
Джером Ле Монье
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
7
Кевин Майи
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
27
Амин Шермити
ЦФ
Лилль
30
Стив Элана
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
49
Жуниор Талло
ЦФ
3-2-3-2
1
Маури
5
Бреше
18
Мартинес
12
Мангане
4
Силла
4
Филиппи
20
Поджи
10
Ларби
88
Джокович
28
Пужоль
29
Бутаиб
4-1-2-2-1
1
Эньяма
19
Сидибе
31
Сунзу
5
Сумаоро
14
Корчиа
10
Амаду
24
Мавуба
15
Бальмон
8
Бензия
17
Буфал
24
Эдер
20
Поджи
13
Туре
13
Туре
20
Поджи
5
Бреше
8
Ле Монье
8
Ле Монье
5
Бреше
10
Ларби
24
Тшибумбу
24
Тшибумбу
10
Ларби
15
Бальмон
21
Оббади
21
Оббади
15
Бальмон
8
Бензия
31
Амалфитано
31
Амалфитано
8
Бензия
17
Буфал
49
Талло
49
Талло
17
Буфал
Остались в запасе
Газелек
Лилль
30
Жюль Года
ВР
7
Кевин Майи
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
27
Амин Шермити
ЦФ
9
Рони Лопеш
ПВ
30
Стив Элана
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
30
Жюль Года
ВР
7
Кевин Майи
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
27
Амин Шермити
ЦФ
Остались в запасе
9
Рони Лопеш
ПВ
30
Стив Элана
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Газелек - Лилль
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
1 : 2
06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Анже Казанова
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