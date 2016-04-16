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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Уотфорд
Вест Бромвич - Уотфорд: обзор матча 16 апреля 2016
Вест Бромвич
16.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
0 : 1
Завершен
Уотфорд
27'
Б. Уотсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Уотфорд
90'
+1
Замена
В. Бехрами
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Пенальти не реализован!
С. Бераино
87'
86'
Желтая карточка
Т. Дини
Замена
К. Гарднер
️️️️
К. Якоб
75'
Замена
В. Аничебе
️️️️
Д. Честер
68'
Замена
К. МакМанаман
️️️️
Х. Саломон Рондон
68'
67'
Желтая карточка
Э. Гомес
Пенальти не реализован!
С. Бераино
67'
66'
Замена
М. Суарес
️️️️
А. Гедиура
32'
Желтая карточка
М. Бритос
27'
ГОЛ! 0:1!
Б. Уотсон
Пас отдал
А. Гедиура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
30
Сандро
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
21
Икечи Анья
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
4-4-2
12
Фостер
15
Доусон
36
Маколи
35
Эванс
17
Честер
16
МакКлин
24
Флетчер
29
Сессеньон
22
Якоб
23
Рондон
38
Бераино
4-1-3-2
1
Гомес
12
Ньом
15
Аке
4
Предль
3
Бритос
6
Капу
14
Хурадо
26
Уотсон
6
Гедиура
9
Игало
14
Дини
23
Рондон
20
МакМанаман
20
МакМанаман
23
Рондон
22
Якоб
8
Гарднер
8
Гарднер
22
Якоб
17
Честер
28
Аничебе
28
Аничебе
17
Честер
6
Гедиура
4
Суарес
4
Суарес
6
Гедиура
14
Хурадо
85
Бехрами
85
Бехрами
14
Хурадо
Остались в запасе
Вест Бромвич
Уотфорд
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
25
Костел Пантилимон
ВР
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
21
Икечи Анья
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
21
Икечи Анья
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Вест Бромвич - Уотфорд
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Хоуторнс
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