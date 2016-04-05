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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Чарльтон
Ипсвич Таун - Чарльтон: обзор матча 05 апреля 2016
Ипсвич Таун
05.04.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 40 тур
0 : 0
Завершен
Чарльтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Чарльтон
87'
Замена
С. Макиенок
️️️️
М. Мотта
87'
Желтая карточка
Д. Кузинс
Замена
Т. Бишоп
️️️️
Б. Питман
82'
74'
Замена
И. Ветокеле
️️️️
К. Хэрриот
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
Л. Фини
65'
Замена
Л. Варни
️️️️
Б. Прингл
46'
46'
Желтая карточка
Ж. Тейшейра
19'
Замена
М. Мотта
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
Желтая карточка
Й. Кнудсен
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
24
Лиэм Фини
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
11
Бретт Питман
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Чарльтон
1
Ник Поуп
ВР
20
Крис Солли
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
11
Каллум Хэрриот
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Жозе Рига
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
44
Кевин Фоли
ПЗ
19
Люк Хиам
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Чарльтон
30
Стефен Хендерсон
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
26
Гарри Леннон
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
4
Джонни Джексон
ЦП
25
Игор Ветокеле
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
4-4-2
33
Биалковски
3
Кнудсен
15
Смит
6
Берра
4
Чамберс
24
Фини
18
Прингл
8
Скьюз
22
Дуглас
20
Сирс
11
Питман
4-4-2
1
Поуп
3
Фокс
5
Тейшейра
16
Фанни
20
Солли
7
Гудмундссон
24
Кузинс
12
Диарра
11
Хэрриот
9
Саного
11
Лукман
11
Питман
8
Бишоп
8
Бишоп
11
Питман
24
Фини
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
24
Фини
18
Прингл
42
Варни
42
Варни
18
Прингл
7
Гудмундссон
16
Мотта
16
Мотта
7
Гудмундссон
11
Хэрриот
25
Ветокеле
25
Ветокеле
11
Хэрриот
Мотта
24
Макиенок
24
Макиенок
Мотта
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Чарльтон
1
Дин Геркен
ВР
44
Кевин Фоли
ПЗ
19
Люк Хиам
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
26
Гарри Леннон
ЦЗ
30
Стефен Хендерсон
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
4
Джонни Джексон
ЦП
Главный тренер
Жозе Рига
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
44
Кевин Фоли
ПЗ
19
Люк Хиам
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
Остались в запасе
26
Гарри Леннон
ЦЗ
30
Стефен Хендерсон
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
4
Джонни Джексон
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Жозе Рига
Статистика матча Ипсвич Таун - Чарльтон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Портмен Роуд
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