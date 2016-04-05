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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Кардифф
Бернли - Кардифф: обзор матча 05 апреля 2016
Бернли
05.04.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 40 тур
0 : 0
Завершен
Кардифф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Кардифф
83'
Замена
К. Зохоре
️️️️
Т. Лоуренс
83'
Замена
К. Нун
️️️️
С. О'Кифи
Замена
Э. Барнс
️️️️
А. Грэй
75'
67'
Замена
А. Гуннарссон
️️️️
Э. Пилкингтон
Замена
М. Тэйлор
️️️️
С. Эрфилд
67'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
10
Лекс Иммерс
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
25
Дин Марни
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Кардифф
21
Саймон Мур
ВР
2
Фабио
ПЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
3-4-3
22
Хитон
15
Ми
5
Кин
38
Лоутон
3
Джонс
8
Бартон
3
Уорд
37
Эрфилд
19
Воукс
45
Грэй
21
Бойд
4-4-1-1
1
Маршалл
23
Моррисон
2
Мэлони
21
Пелтье
5
Экюэль-Манга
32
Роллс
15
Дикгакой
7
О'Кифи
13
Пилкингтон
10
Лоуренс
10
Иммерс
37
Эрфилд
31
Тэйлор
31
Тэйлор
37
Эрфилд
45
Грэй
35
Барнс
35
Барнс
45
Грэй
13
Пилкингтон
5
Гуннарссон
5
Гуннарссон
13
Пилкингтон
7
О'Кифи
12
Нун
12
Нун
7
О'Кифи
10
Лоуренс
7
Зохоре
7
Зохоре
10
Лоуренс
Остались в запасе
Бернли
Кардифф
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
25
Дин Марни
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
21
Саймон Мур
ВР
2
Фабио
ПЗ
7
Питер Уиттингем
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
25
Дин Марни
ЦП
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
2
Фабио
ПЗ
7
Питер Уиттингем
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Рассел Слэйд
Статистика матча Бернли - Кардифф
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Джефф Элтрингем
(Тайн)
Стадион:
Тюрф Мур
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