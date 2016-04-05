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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Фулхэм
Престон - Фулхэм: обзор матча 05 апреля 2016
Престон
05.04.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 40 тур
1 : 2
Завершен
Фулхэм
64'
М. Вермийл
5'
Р. МакКормак
74'
М. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Фулхэм
90'
+1
Замена
Д. Берн
️️️️
М. Мадль
Желтая карточка
П. Хантингтон
90'
Желтая карточка
Д. Бэкфорд
90'
87'
Желтая карточка
Р. Танниклифф
74'
ГОЛ! 1:2!
М. Дембеле
Замена
Д. Бэкфорд
️️️️
Д. Хагилл
67'
ГОЛ! 1:1!
М. Вермийл
Пас отдал
А. Брауне
64'
60'
Желтая карточка
Р. Инс
58'
Замена
Д. О'Хара
️️️️
Т. Кэрни
52'
Желтая карточка
Т. Кэрни
45'
Замена
Р. Стирмен
️️️️
Т. Рим
Желтая карточка
Д. Хагилл
43'
Замена
М. Вермийл
️️️️
К. Вудс
22'
Замена
П. Хантингтон
️️️️
Т. Кларк
11'
5'
ГОЛ! 0:1!
Р. МакКормак
Пас отдал
Т. Рим
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
31
Рохан Инс
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
44
Росс МакКормак
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Престон
43
Крис Киркленд
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Фулхэм
22
Эндрю Лонерган
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
17
Мэтт Смит
ЦФ
3-2-3-2
1
Линдегаард
15
Вудс
3
Райт
5
Кларк
8
Каннингэм
3
Рич
8
Брауне
4
Пирсон
12
Галлахер
14
Гарнер
9
Хагилл
3-2-3-2
13
Беттинелли
45
Аморебиета
30
Мадль
31
Инс
2
Фредерикс
3
Рим
8
Паркер
10
Кэрни
8
Танниклифф
9
Дембеле
44
МакКормак
5
Кларк
23
Хантингтон
23
Хантингтон
5
Кларк
15
Вудс
2
Вермийл
2
Вермийл
15
Вудс
9
Хагилл
10
Бэкфорд
10
Бэкфорд
9
Хагилл
30
Мадль
33
Берн
33
Берн
30
Мадль
3
Рим
19
Стирмен
19
Стирмен
3
Рим
10
Кэрни
23
О'Хара
23
О'Хара
10
Кэрни
Остались в запасе
Престон
Фулхэм
43
Крис Киркленд
ВР
14
Даниэль Джонсон
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
22
Эндрю Лонерган
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
14
Даниэль Джонсон
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Престон - Фулхэм
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Скотт Данкан
(Нортамберленд)
Стадион:
Дипдэйл
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