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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Ноттингем Форест
Рединг - Ноттингем Форест: обзор матча 05 апреля 2016
Рединг
05.04.2016, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
2 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
68'
М. Выдра
81'
О. Норвуд
41'
Б. Осборн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Ноттингем Форест
ГОЛ! 2:1!
О. Норвуд
81'
74'
Замена
Р. Теше
️️️️
Х. Лэнсбери
68'
Замена
Д. Уорд
️️️️
К. Бурк
ГОЛ! 1:1!
М. Выдра
68'
Замена
М. Выдра
️️️️
С. Кокс
61'
Замена
О. Джон
️️️️
Л. Пиазон
61'
41'
ГОЛ! 0:1!
Б. Осборн
Пас отдал
Х. Лэнсбери
34'
Желтая карточка
Г. Гарднер
32'
Замена
Д. Фокс
️️️️
К. Уилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
10
Саймон Кокс
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Ноттингем Форест
24
Дорус Де Врис
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
14
Крис Бурк
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Крис Коэн
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
15
Ола Джон
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
16
Джейми Уорд
ЦФ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
3-4-1-2
26
Аль-Хабси
5
Купер
5
МакШейн
2
Гантер
21
Обита
23
Куинн
19
Уильямс
10
Норвуд
12
Пиазон
29
Керморган
10
Кокс
3-5-1-1
24
Де Врис
6
Уилсон
5
Миллс
5
Йокич
8
Воган
23
Лэнсбери
8
Коэн
20
Гарднер
23
Осборн
14
Бурк
20
Блэксток
12
Пиазон
15
Джон
15
Джон
12
Пиазон
10
Кокс
11
Выдра
11
Выдра
10
Кокс
6
Уилсон
13
Фокс
13
Фокс
6
Уилсон
23
Лэнсбери
8
Теше
8
Теше
23
Лэнсбери
14
Бурк
16
Уорд
16
Уорд
14
Бурк
Остались в запасе
Рединг
Ноттингем Форест
31
Джонатан Бонд
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
Главный тренер
Брайан МакДермотт
25
Димитар Евтимов
ВР
7
Джордж Грант
ЦП
8
Крис О'Грэди
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
7
Джордж Грант
ЦП
8
Крис О'Грэди
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Статистика матча Рединг - Ноттингем Форест
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Дин Уайтстоун
(Нортгемптон)
Стадион:
Мадейски
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