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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Атлетико
Барселона - Атлетико: обзор матча 05 апреля 2016
Барселона
05.04.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
2 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Атлетико
63'
Л. Суарес
74'
Л. Суарес
25'
Ф. Торрес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Атлетико
90'
Замена
А. Корреа
️️️️
С. Ньигес
86'
Желтая карточка
А. Фернандес
Замена
А. Туран
️️️️
А. Иньеста
83'
Желтая карточка
Х. Маскерано
82'
Замена
С. Роберто
️️️️
С. Бускетс
80'
79'
Желтая карточка
Я. Облак
78'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
76'
Замена
Т. Парти
️️️️
А. Гризманн
ГОЛ! 2:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Д. Алвес
74'
73'
Желтая карточка
А. Гризманн
Желтая карточка
Л. Суарес
70'
Замена
Рафинья
️️️️
И. Ракитич
64'
ГОЛ! 1:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Ж. Альба
63'
61'
Желтая карточка
Ф. Луис
53'
Замена
А. Фернандес
️️️️
Я. Карраско
Желтая карточка
С. Бускетс
48'
35'
Вторая желтая
Ф. Торрес
33'
Желтая карточка
Коке
29'
Желтая карточка
Ф. Торрес
25'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Коке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
14
Хавьер Маскерано
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Габи
(К)
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
12
Рафинья
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
18
Томас Парти
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
4-2-3-1
1
тер Стеген
10
Алвес
18
Альба
3
Пике
14
Маскерано
11
Ракитич
8
Иньеста
5
Бускетс
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
4-3-1-2
13
Облак
20
Хуанфран
21
Эрнандес
2
Годин
16
Луис
8
Ньигес
14
Габи
6
Коке
10
Карраско
9
Торрес
7
Гризманн
5
Бускетс
6
Роберто
6
Роберто
5
Бускетс
11
Ракитич
12
Рафинья
12
Рафинья
11
Ракитич
8
Иньеста
66
Туран
66
Туран
8
Иньеста
7
Гризманн
18
Парти
18
Парти
7
Гризманн
10
Карраско
17
Фернандес
17
Фернандес
10
Карраско
8
Ньигес
10
Корреа
10
Корреа
8
Ньигес
Остались в запасе
Барселона
Атлетико
1
Клаудио Браво
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Барселона - Атлетико
3
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1 HD
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