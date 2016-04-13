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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Барселона
Атлетико - Барселона: обзор матча 13 апреля 2016
Атлетико
13.04.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
2 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Барселона
36'
А. Гризманн
88'
А. Гризманн (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Барселона
Желтая карточка
Коке
90'
+5
Замена
С. Савич
️️️️
А. Фернандес
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
А. Туран
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Гризманн
90'
Желтая карточка
А. Корреа
90'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Гризманн
88'
87'
Желтая карточка
А. Иньеста
Желтая карточка
Д. Годин
85'
76'
Желтая карточка
Неймар
Замена
Т. Парти
️️️️
Я. Карраско
74'
70'
Желтая карточка
Л. Суарес
Желтая карточка
Габи
69'
64'
Замена
А. Туран
️️️️
И. Ракитич
64'
Замена
С. Роберто
️️️️
Д. Алвес
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
С. Ньигес
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Коке
ЦП
14
Габи
(К)
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
14
Хавьер Маскерано
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-4-1-1
13
Облак
21
Эрнандес
16
Луис
2
Годин
20
Хуанфран
6
Коке
17
Фернандес
8
Ньигес
14
Габи
10
Карраско
7
Гризманн
4-2-3-1
1
тер Стеген
14
Маскерано
18
Альба
3
Пике
10
Алвес
11
Ракитич
8
Иньеста
10
Месси
10
Неймар
5
Бускетс
9
Суарес
17
Фернандес
15
Савич
15
Савич
17
Фернандес
10
Карраско
18
Парти
18
Парти
10
Карраско
7
Гризманн
10
Корреа
10
Корреа
7
Гризманн
10
Алвес
6
Роберто
6
Роберто
10
Алвес
11
Ракитич
66
Туран
66
Туран
11
Ракитич
Остались в запасе
Атлетико
Барселона
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Атлетико - Барселона
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 HD, Матч ТВ
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