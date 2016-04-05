Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Блэкберн
Шеффилд Уэнсдэй - Блэкберн: обзор матча 05 апреля 2016
Шеффилд Уэнсдэй
05.04.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 40 тур
2 : 1
Завершен
Блэкберн
62'
Р. Уоллес
46'
К. Конвэй
51'
А. Хэнли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Блэкберн
84'
Замена
С. Джексон
️️️️
Д. Ленихэн
Замена
А. Нухиу
️️️️
Ф. Форестьери
80'
77'
Замена
К. Браун
️️️️
Э. Беннетт
Замена
Э. МакГиди
️️️️
Р. Уоллес
77'
72'
Замена
Х. Акпан
️️️️
Ж. Гомес
ГОЛ! 1:2!
Р. Уоллес
Пас отдал
Ф. Форестьери
62'
Желтая карточка
К. Ли
58'
53'
Красная карточка
К. Конвэй
51'
ГОЛ! 0:2!
А. Хэнли
46'
ГОЛ! 0:1!
К. Конвэй
Пас отдал
Д. Ленихэн
Замена
В. Сассо
️️️️
Г. Ловенс
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
23
Росс Уоллес
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
10
Льюис МакГуган
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
7
Марку Матиаш
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
21
Хоуп Акпан
ЦП
7
Ли Улльямсон
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
9
Крис Браун
ЦФ
4-1-2-3
27
Вествуд
12
Лис
4
Ловенс
36
Пудил
32
Хант
20
Ли
23
Уоллес
14
Лопес
19
Жоао
88
Хупер
45
Форестьери
3-5-2
23
Стил
3
Хэнли
4
Хэнли
19
Уорд
6
Гримес
17
Беннетт
16
Гомес
26
Ленихэн
10
Маршалл
32
Конвэй
12
Грэм
4
Ловенс
23
Сассо
23
Сассо
4
Ловенс
23
Уоллес
46
МакГиди
46
МакГиди
23
Уоллес
45
Форестьери
9
Нухиу
9
Нухиу
45
Форестьери
16
Гомес
21
Акпан
21
Акпан
16
Гомес
26
Ленихэн
11
Джексон
11
Джексон
26
Ленихэн
17
Беннетт
9
Браун
9
Браун
17
Беннетт
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Блэкберн
10
Льюис МакГуган
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
2
Лайам Палмер
ЦП
7
Марку Матиаш
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
1
Давид Райя
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
7
Ли Улльямсон
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
10
Льюис МакГуган
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
2
Лайам Палмер
ЦП
7
Марку Матиаш
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
7
Ли Улльямсон
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Блэкберн
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Уэбб
(Дарем)
Стадион:
Хиллсбро
Новости команд
Все
Шеффилд Уэнсдэй
Блэкберн
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+