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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Оренбург
Луч - Оренбург: обзор матча 18 апреля 2016
Луч
18.04.2016, понедельник, 12:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
1 : 1
Завершен
Оренбург
39'
И. Столбовой
54'
А. Ойеволе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Оренбург
90'
+1
Вторая желтая
А. Малых
90'
Замена
А. Зюзинс
️️️️
Р. Воробьев
Замена
М. Насадюк
️️️️
А. Ребко
88'
87'
Замена
А. Друзин
️️️️
М. Шогенов
Замена
Р. Гордиенко
️️️️
И. Столбовой
84'
Замена
Д. Кортава
️️️️
А. Пискунов
73'
65'
Желтая карточка
А. Кобялко
63'
Замена
А. Кобялко
️️️️
И. Маркелов
59'
Желтая карточка
М. Шогенов
54'
ГОЛ! 1:1!
А. Ойеволе
46'
Замена
В. Парняков
️️️️
И. Коронов
40'
Желтая карточка
А. Малых
ГОЛ! 1:0!
И. Столбовой
39'
Желтая карточка
Е. Кирисов
37'
Замена
М. Казанков
️️️️
С. Пономаренко
34'
14'
Желтая карточка
В. Полуяхтов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
2
Евгений Кирисов
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
24
Иван Столбовой
ЦФ
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Луч
35
Илья Гаврилов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
10
Михаил Козлов
ОП
3
Максим Насадюк
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
22
Антон Кобялко
ЦФ
3-2-3-1
70
Котляров
55
Гузь
27
Грицаенко
29
Мищенко
12
Пономаренко
70
Кабутов
2
Кирисов
44
Клопков
17
Ребко
24
Столбовой
3-1-4-1-1
98
Абакумов
12
Малых
58
Ойеволе
2
Полуяхтов
8
Афонин
14
Коронов
8
Шогенов
3
Ахмедов
84
Воробьев
88
Маркелов
14
Аппаев
24
Столбовой
18
Гордиенко
18
Гордиенко
24
Столбовой
17
Ребко
3
Насадюк
3
Насадюк
17
Ребко
12
Пономаренко
60
Казанков
60
Казанков
12
Пономаренко
5
Пискунов
34
Кортава
34
Кортава
5
Пискунов
14
Коронов
10
Парняков
10
Парняков
14
Коронов
8
Шогенов
30
Друзин
30
Друзин
8
Шогенов
84
Воробьев
17
Зюзинс
17
Зюзинс
84
Воробьев
88
Маркелов
22
Кобялко
22
Кобялко
88
Маркелов
Остались в запасе
Луч
Оренбург
35
Илья Гаврилов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
10
Михаил Козлов
ОП
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
9
Александр Руденко
ВР
87
Никита Саталкин
АП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
35
Илья Гаврилов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
10
Михаил Козлов
ОП
Остались в запасе
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
9
Александр Руденко
ВР
87
Никита Саталкин
АП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Луч - Оренбург
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Динамо
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