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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Рубин
Урал - Рубин: обзор матча 18 апреля 2016
Урал
18.04.2016, понедельник, 17:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Рубин
75'
Э. Бергстрем
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Рубин
90'
+2
Желтая карточка
Д. Ткачук
Замена
К. Ярошенко
️️️️
Г. Асеведо
83'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
А. Сапета
79'
75'
ГОЛ! 0:1!
Э. Бергстрем
Пас отдал
М. Цакташ
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
Д. Коробов
73'
66'
Замена
М. Девич
️️️️
И. Портнягин
63'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
Г. Карадениз
46'
Замена
Р. Камболов
️️️️
О. Кузьмин
Пенальти не реализован!
Г. Асеведо
37'
Травма
П. Фонтанелло
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
30
Герсон Асеведо
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
10
Мийо Цакташ
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Урал
97
Александр Шубин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
90
Александр Щербаков
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
31
Денис Ткачук
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
4-2-2-1-1
12
Заболотный
7
Данцев
14
Мартынович
14
Фонтанелло
15
Кулаков
92
Емельянов
10
Фидлер
30
Асеведо
41
Сапета
7
Коробов
2
Гогниев
4-1-3-2
1
Рыжиков
23
Кузьмин
31
Бергстрем
4
Кверквелия
21
Котуньо
15
Кисляк
10
Цакташ
21
Оздоев
61
Карадениз
99
Канунников
97
Портнягин
30
Асеведо
99
Ярошенко
99
Ярошенко
30
Асеведо
41
Сапета
7
Рязанцев
7
Рязанцев
41
Сапета
7
Коробов
10
Лунгу
10
Лунгу
7
Коробов
23
Кузьмин
88
Камболов
88
Камболов
23
Кузьмин
61
Карадениз
31
Ткачук
31
Ткачук
61
Карадениз
97
Портнягин
32
Девич
32
Девич
97
Портнягин
Остались в запасе
Урал
Рубин
90
Александр Щербаков
ПВ
97
Александр Шубин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
18
Никита Бурмистров
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
10
Алишер Джалилов
АП
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Остались в запасе
90
Александр Щербаков
ПВ
97
Александр Шубин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
18
Никита Бурмистров
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Валерий Чалый
Статистика матча Урал - Рубин
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург)
Дмитрий Колосков (Уфа)
Инспектор:
Сергей Зуев (Москва)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
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