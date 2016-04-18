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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Волгарь
Енисей - Волгарь: обзор матча 18 апреля 2016
Енисей
18.04.2016, понедельник, 15:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
0 : 2
Завершен
Волгарь
61'
А. Сутормин
67'
А. Кренделев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Волгарь
89'
Замена
А. Болонин
️️️️
А. Сутормин
Замена
А. Исаев
️️️️
Е. Иванов
82'
77'
Замена
Ш. Асильдаров
️️️️
Р. Болов
74'
Замена
Р. Газзаев
️️️️
Б. Петрович
67'
ГОЛ! 0:2!
А. Кренделев
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
В. Галыш
64'
Замена
В. Лешонок
️️️️
А. Мануковский
64'
63'
Замена
А. Скворцов
️️️️
А. Коломийченко
61'
ГОЛ! 0:1!
А. Сутормин
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
А. Радченко
46'
16'
Желтая карточка
А. Сутормин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
10
Азер Алиев
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
15
Алексей Коломийченко
ЛП
33
Александр Кренделев
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Енисей
77
Михаил Бородько
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
10
Алексей Исаев
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
13
Самир Юсифов
ЦП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
10
Руслан Газзаев
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
4-4-1-1
1
Опарин
46
Цховребов
22
Шабаев
80
Климов
18
Марущак
10
Алиев
8
Иванов
90
Ломакин
8
Мануковский
88
Галыш
27
Радченко
3-2-4-1
71
Бучнев
23
Зуйков
13
Иванов
28
Байрыев
7
Зураев
11
Сутормин
34
Алейник
33
Кренделев
11
Петрович
15
Коломийченко
88
Болов
8
Мануковский
9
Лешонок
9
Лешонок
8
Мануковский
8
Иванов
10
Исаев
10
Исаев
8
Иванов
88
Галыш
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
88
Галыш
27
Радченко
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
27
Радченко
15
Коломийченко
92
Скворцов
92
Скворцов
15
Коломийченко
11
Петрович
10
Газзаев
10
Газзаев
11
Петрович
11
Сутормин
11
Болонин
11
Болонин
11
Сутормин
88
Болов
9
Асильдаров
9
Асильдаров
88
Болов
Остались в запасе
Енисей
Волгарь
13
Самир Юсифов
ЦП
77
Михаил Бородько
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
88
Степан Сикач
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
Остались в запасе
13
Самир Юсифов
ЦП
77
Михаил Бородько
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
Остались в запасе
88
Степан Сикач
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Енисей - Волгарь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
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2 : 0
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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