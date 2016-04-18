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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Зенит-2
Cибирь - Зенит-2: обзор матча 18 апреля 2016
Cибирь
18.04.2016, понедельник, 15:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
2 : 0
Завершен
Зенит-2
38'
Е. Чеботару
77'
А. Макаренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Зенит-2
Замена
А. Кувшинов
️️️️
А. Иванов
90'
Замена
Р. Абушев
️️️️
И. Нагибин
81'
78'
Замена
Д. Ящук
️️️️
А. Вяткин
ГОЛ! 2:0!
А. Макаренко
77'
69'
Замена
К. Зырянов
️️️️
Н. Саламатов
Замена
В. Головатенко
️️️️
Р. Магаль
53'
46'
Замена
П. Киреенко
️️️️
Д. Мильдзихов
46'
Замена
А. Попов
️️️️
И. Зуев
Замена
В. Чадов
️️️️
А. Дышеков
46'
ГОЛ! 1:0!
Е. Чеботару
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
99
Максим Житнев
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
10
Никита Саламатов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
12
Алексей Кувшинов
ЦП
98
Ильмир Якупов
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
66
Рангел Абушев
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Зенит-2
96
Игорь Обухов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
55
Константин Лобов
ЛЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
91
Данила Ящук
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
4-1-5
22
Цыган
59
Иванов
4
Выходил
3
Плопа
28
Магаль
33
Дышеков
5
Гладышев
8
Макаренко
37
Чеботару
9
Нагибин
99
Житнев
3-2-3-1-1
23
Бабурин
55
Вяткин
33
Йованович
58
Зуев
52
Мильдзихов
23
Чернов
10
Саламатов
88
Богаев
5
Зинков
99
Палиенко
7
Шейдаев
9
Нагибин
66
Абушев
66
Абушев
9
Нагибин
59
Иванов
12
Кувшинов
12
Кувшинов
59
Иванов
28
Магаль
5
Головатенко
5
Головатенко
28
Магаль
33
Дышеков
15
Чадов
15
Чадов
33
Дышеков
52
Мильдзихов
13
Киреенко
13
Киреенко
52
Мильдзихов
55
Вяткин
91
Ящук
91
Ящук
55
Вяткин
10
Саламатов
18
Зырянов
18
Зырянов
10
Саламатов
58
Зуев
18
Попов
18
Попов
58
Зуев
Остались в запасе
Cибирь
Зенит-2
98
Ильмир Якупов
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
55
Константин Лобов
ЛЗ
Главный тренер
Владислав Радимов
Остались в запасе
98
Ильмир Якупов
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
55
Константин Лобов
ЛЗ
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Cибирь - Зенит-2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
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3 : 0
10.10.2026
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Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
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