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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Арсенал
Волга - Арсенал: обзор матча 18 апреля 2016
Волга
18.04.2016, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
6'
А. Буйволов
51'
С. Маслов
86'
С. Маслов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Арсенал
90'
Желтая карточка
А. Фильцов
88'
Замена
Ф. Браун Форбс
️️️️
С. Маслов
86'
ГОЛ! 1:2!
С. Маслов
80'
Желтая карточка
А. Денисов
Замена
А. Пасько
️️️️
Э. Суханов
77'
74'
Замена
Д. Смирнов
️️️️
И. Горбатенко
72'
Желтая карточка
Г. Вуйович
69'
Замена
Г. Вуйович
️️️️
В. Федотов
Замена
М. Костюков
️️️️
И. Кухарчук
65'
Желтая карточка
А. Буйволов
58'
Замена
И. Петров
️️️️
А. Миносян
57'
51'
ГОЛ! 1:1!
С. Маслов
46'
Замена
А. Горбанец
️️️️
С. Игнатьев
Замена
А. Козлов
️️️️
И. Лукьянов
46'
36'
Желтая карточка
Д. Айдов
Желтая карточка
А. Прошин
25'
ГОЛ! 1:0!
А. Буйволов
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Денис Вавилин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
18
Эдуард Суханов
ОП
13
Наиль Замалиев
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Арсенал
1
Александр Фильцов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
19
Виталий Федотов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Волга
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Игорь Маслов
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
10
Илья Петров
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Арсенал
22
Игорь Кот
ВР
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
18
Горан Вуйович
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Вавилин
19
Гарбуз
77
Прошин
25
Буйволов
6
Полянин
18
Суханов
7
Миносян
15
Маляка
13
Замалиев
44
Кухарчук
9
Лукьянов
3-4-1-2
1
Фильцов
71
Денисов
6
Беляев
4
Айдов
19
Федотов
20
Стеклов
7
Берхамов
27
Игнатьев
23
Горбатенко
14
Маслов
99
Шевченко
44
Кухарчук
77
Костюков
77
Костюков
44
Кухарчук
18
Суханов
3
Пасько
3
Пасько
18
Суханов
7
Миносян
10
Петров
10
Петров
7
Миносян
9
Лукьянов
32
Козлов
32
Козлов
9
Лукьянов
27
Игнатьев
32
Горбанец
32
Горбанец
27
Игнатьев
14
Маслов
26
Браун Форбс
26
Браун Форбс
14
Маслов
23
Горбатенко
24
Смирнов
24
Смирнов
23
Горбатенко
19
Федотов
18
Вуйович
18
Вуйович
19
Федотов
Остались в запасе
Волга
Арсенал
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Игорь Маслов
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
22
Игорь Кот
ВР
28
Владислав Рыжков
ЦП
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Игорь Маслов
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
28
Владислав Рыжков
ЦП
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Волга - Арсенал
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
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4 : 0
30.10.2026
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Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Локомотив
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