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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Чарльтон
Лидс - Чарльтон: обзор матча 30 апреля 2016
Лидс
30.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
1 : 2
Завершен
Чарльтон
71'
С. Бамба
39'
Й. Берг Гудмундссон
49'
А. Лукман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Чарльтон
88'
Замена
Э. Ба
️️️️
А. Лукман
82'
Замена
С. Макиенок
️️️️
И. Ветокеле
Замена
Т. Дьягурага
️️️️
Л. Мерфи
75'
72'
Замена
Ю. Сук-Йон
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
71'
Желтая карточка
А. Каши
ГОЛ! 1:2!
С. Бамба
Пас отдал
Ч. Тэйлор
71'
Замена
М. Антенуччи
️️️️
Л. Бридкатт
66'
Замена
А. Моуатт
️️️️
С. Даллас
50'
49'
ГОЛ! 0:2!
А. Лукман
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
39'
ГОЛ! 0:1!
Й. Берг Гудмундссон
Пас отдал
М. Фокс
17'
Желтая карточка
А. Диарра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
10
Льюис Кук
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
17
Джордан Ботака
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Чарльтон
1
Ник Поуп
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
5
Ахмед Каши
ОП
12
Алу Диарра
ЦП
4
Джонни Джексон
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
25
Игор Ветокеле
ЦФ
Главный тренер
Жозе Рига
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Чарльтон
33
Димитар Митов
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
26
Гарри Леннон
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
3-2-3-2
16
Сильвестри
14
Бамба
18
Тэйлор
6
Купер
15
Даллас
2
Койл
10
Кук
23
Бридкатт
7
Мерфи
9
Вуд
17
Ботака
3-1-4-2
1
Поуп
3
Фокс
5
Тейшейра
16
Фанни
5
Каши
7
Гудмундссон
4
Джексон
11
Хэрриот
12
Диарра
25
Ветокеле
11
Лукман
7
Мерфи
8
Дьягурага
8
Дьягурага
7
Мерфи
15
Даллас
20
Моуатт
20
Моуатт
15
Даллас
23
Бридкатт
7
Антенуччи
7
Антенуччи
23
Бридкатт
7
Гудмундссон
3
Юн Сук-Йон
3
Юн Сук-Йон
7
Гудмундссон
11
Лукман
7
Ба
7
Ба
11
Лукман
25
Ветокеле
24
Макиенок
24
Макиенок
25
Ветокеле
Остались в запасе
Лидс
Чарльтон
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
26
Гарри Леннон
ЦЗ
33
Димитар Митов
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
Главный тренер
Жозе Рига
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
94
Ли Эрвин
ЦФ
Остались в запасе
26
Гарри Леннон
ЦЗ
33
Димитар Митов
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
Главный тренер
Стив Эванс
Главный тренер
Жозе Рига
Статистика матча Лидс - Чарльтон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Кит Хилл
(Хартфордшир)
Стадион:
Элланд Роад
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