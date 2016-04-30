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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Гамбург
Майнц - Гамбург: обзор матча 30 апреля 2016
Майнц
30.04.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
0 : 0
Завершен
Гамбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Гамбург
89'
Замена
Клебер
️️️️
И. Иличевич
Замена
К. Клеменс
️️️️
Х. Самперио
87'
76'
Замена
Д. Дикмайер
️️️️
Н. Бауи
69'
Замена
А. Руднев
️️️️
С. Шипплок
Замена
Ю. Малли
️️️️
П. де Бласис
69'
63'
Желтая карточка
Г. Качар
61'
Желтая карточка
Н. Бауи
Замена
Д. Латца
️️️️
С. Сердар
60'
22'
Желтая карточка
Э. Спахич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
21
Набиль Бауи
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Майнц
23
Джанлука Курчи
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
46
Данни Латца
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
3
Клебер
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
33
Мустафа Алтынтас
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
4-3-3
1
Кариус
18
Бросински
26
Бунгерт
16
Белл
2
Донати
29
Самперио
8
Сердар
20
Фрай
9
Онисиво
8
де Бласис
9
Кордоба
4-4-2
33
Дробны
5
Джуру
22
Озтрзолек
2
Сакаи
4
Спахич
14
Хант
90
Холтби
16
Иличевич
20
Качар
21
Бауи
22
Шипплок
8
Сердар
46
Латца
46
Латца
8
Сердар
29
Самперио
17
Клеменс
17
Клеменс
29
Самперио
8
де Бласис
10
Малли
10
Малли
8
де Бласис
16
Иличевич
3
Клебер
3
Клебер
16
Иличевич
21
Бауи
2
Дикмайер
2
Дикмайер
21
Бауи
22
Шипплок
9
Руднев
9
Руднев
22
Шипплок
Остались в запасе
Майнц
Гамбург
23
Джанлука Курчи
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
12
Том Миккель
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
33
Мустафа Алтынтас
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
33
Мустафа Алтынтас
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Майнц - Гамбург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Мева Арена
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