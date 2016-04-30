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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Норвич Сити
Арсенал - Норвич Сити: обзор матча 30 апреля 2016
Арсенал
30.04.2016, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 36 тур
1 : 0
Завершен
Норвич Сити
59'
Д. Уэлбек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Норвич Сити
89'
Замена
М. Джарвис
️️️️
С. Бассонг
Желтая карточка
М. Озил
85'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
А. Санчес
84'
78'
Замена
С. Нейсмит
️️️️
Р. Брэди
68'
Замена
Д. Мбокани
️️️️
В. Хулахан
ГОЛ! 1:0!
Д. Уэлбек
Пас отдал
О. Жиру
59'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
А. Ивоби
56'
Замена
Г. Паулиста
️️️️
П. Мертезакер
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
19
Гари О'Нил
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
4-2-2-2
1
Чех
18
Монреаль
4
Мертезакер
6
Косиельни
2
Бельерин
6
Эль-Ненни
21
Рэмзи
17
Ивоби
10
Озил
9
Жиру
4
Санчес
4-5-1
26
Радди
16
Мартин
13
Ольссон
4
Бассонг
12
Пинту
19
О'Нил
14
Хулахан
27
Редмонд
16
Хаусон
11
Брэди
35
Джером
4
Мертезакер
3
Паулиста
3
Паулиста
4
Мертезакер
4
Санчес
13
Коклен
13
Коклен
4
Санчес
17
Ивоби
18
Уэлбек
18
Уэлбек
17
Ивоби
4
Бассонг
16
Джарвис
16
Джарвис
4
Бассонг
11
Брэди
14
Нейсмит
14
Нейсмит
11
Брэди
14
Хулахан
70
Мбокани
70
Мбокани
14
Хулахан
Остались в запасе
Арсенал
Норвич Сити
1
Давид Оспина
ВР
8
Санти Касорла
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Деклан Радд
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
8
Санти Касорла
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Арсенал - Норвич Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 HD
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