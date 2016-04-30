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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Карпаты
Ворскла - Карпаты: обзор матча 30 апреля 2016
Ворскла
30.04.2016, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
3 : 0
Завершен
Карпаты
37'
А. Скляр
67'
Д. Хлебас
87'
Ю. Коломоец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Карпаты
ГОЛ! 3:0!
Ю. Коломоец
Пас отдал
А. Ткачук
87'
Замена
Б. Мельник
️️️️
В. Сапай
86'
85'
Желтая карточка
А. Чачуа
80'
Замена
А. Чачуа
️️️️
О. Голодюк
Замена
А. Довгий
️️️️
А. Скляр
76'
69'
Замена
А. Гуцуляк
️️️️
П. Ксенз
68'
Замена
Д. Кльоц
️️️️
И. Худобяк
ГОЛ! 2:0!
Д. Хлебас
67'
Замена
В. Чеснаков
️️️️
А. Дитятьев
38'
ГОЛ! 1:0!
А. Скляр
Пас отдал
Ю. Коломоец
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
26
Юрий Коломоец
ЦФ
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
20
Муртаз Даушвили
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Главный тренер
Олег Лужный
Ворскла
21
Александр Ткаченко
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
27
Дмитрий Кравченко
ОП
39
Богдан Мельник
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
79
Андрей Маркович
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
4-1-1-4
1
Непогодов
30
Симинин
23
Сапай
54
Дитятьев
4
Даллку
19
Ткачук
6
Скляр
26
Коломоец
28
Громов
21
Бартулович
77
Хлебас
3-2-3-2
23
Мисак
19
Ксенз
26
Новотрясов
32
Пластун
11
Мирошниченко
21
Костевич
20
Даушвили
32
Голодюк
16
Худобяк
92
Кадымян
29
Бланко Лещук
23
Сапай
39
Мельник
39
Мельник
23
Сапай
54
Дитятьев
17
Чеснаков
17
Чеснаков
54
Дитятьев
6
Скляр
6
Довгий
6
Довгий
6
Скляр
19
Ксенз
11
Гуцуляк
11
Гуцуляк
19
Ксенз
32
Голодюк
8
Чачуа
8
Чачуа
32
Голодюк
16
Худобяк
8
Кльоц
8
Кльоц
16
Худобяк
Остались в запасе
Ворскла
Карпаты
99
Николай Квасный
ЛЗ
27
Дмитрий Кравченко
ОП
8
Владимир Одарюк
ПВ
21
Александр Ткаченко
ВР
Главный тренер
Василий Сачко
3
Василий Кравец
ЛЗ
1
Роман Пидкивка
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
79
Андрей Маркович
ЦЗ
Главный тренер
Олег Лужный
Остались в запасе
99
Николай Квасный
ЛЗ
27
Дмитрий Кравченко
ОП
8
Владимир Одарюк
ПВ
21
Александр Ткаченко
ВР
Остались в запасе
3
Василий Кравец
ЛЗ
1
Роман Пидкивка
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
79
Андрей Маркович
ЦЗ
Главный тренер
Василий Сачко
Главный тренер
Олег Лужный
Статистика матча Ворскла - Карпаты
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Константин Труханов
(Харьков)
Стадион:
Ворскла
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