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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Лас-Пальмас
Гранада - Лас-Пальмас: обзор матча 30 апреля 2016
Гранада
30.04.2016, суббота, 23:05
Испания. Примера, 36 тур
3 : 2
Завершен
Лас-Пальмас
13'
Р. Рочина
22'
Ю. Эль-Араби
71'
Р. Кошта
3'
Х. Виера
12'
Х. Виера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Лас-Пальмас
Замена
Р. Крхин
️️️️
Р. Перес
90'
85'
Желтая карточка
Тана
83'
Замена
А. Лопес
️️️️
Р. Меса
77'
Замена
Момо
️️️️
М. Вакасо
Желтая карточка
Р. Перес
75'
Замена
Ф. Рико
️️️️
Р. Рочина
74'
Желтая карточка
Р. Кошта
71'
ГОЛ! 3:2!
Р. Кошта
Пас отдал
Р. Рочина
71'
70'
Замена
Эрнан
️️️️
А. Монторо
Замена
Д. Баррал
️️️️
А. Пеньяранда
64'
Желтая карточка
А. Пеньяранда
52'
ГОЛ! 2:2!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
А. Дукуре
22'
20'
Желтая карточка
М. Вакасо
ГОЛ! 1:2!
Р. Рочина
Пас отдал
А. Пеньяранда
13'
12'
ГОЛ! 0:2!
Х. Виера
Пас отдал
Р. Меса
3'
ГОЛ! 0:1!
Х. Виера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Андрес
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хосе Мануэль Гонсалес Лопес
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Гранада
88
Хесус Фернандес
ВР
21
Дория
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
4
Фран Рико
ПП
7
Эдгар Мендес
ПП
18
Давид Баррал
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
7
Наусет Алеман
ЦП
11
Момо
ЦП
14
Эрнан
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Андрес
3
Бираги
20
Кошта
18
Ломбан
13
Лопеш
21
Перес
6
Дукуре
7
Пеньяранда
16
Рочина
19
Эль-Араби
7
Куэнка
4-3-1-2
13
Лисоайн
2
Симон
16
Айтами
6
Бигас
22
Гарридо
19
Монторо
16
Меса
22
Вакасо
10
Виера
24
Тана
21
Араухо
21
Перес
21
Крхин
21
Крхин
21
Перес
16
Рочина
4
Рико
4
Рико
16
Рочина
7
Пеньяранда
18
Баррал
18
Баррал
7
Пеньяранда
16
Меса
6
Лопес
6
Лопес
16
Меса
22
Вакасо
11
Момо
11
Момо
22
Вакасо
19
Монторо
14
Эрнан
14
Эрнан
19
Монторо
Остались в запасе
Гранада
Лас-Пальмас
88
Хесус Фернандес
ВР
21
Дория
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
Главный тренер
Хосе Мануэль Гонсалес Лопес
13
Хави Варас
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
7
Наусет Алеман
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
21
Дория
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
7
Наусет Алеман
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мануэль Гонсалес Лопес
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Гранада - Лас-Пальмас
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Лос Карменес
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