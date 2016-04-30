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Бундеслига 2026/2027
Дармштадт - Айнтрахт
Дармштадт - Айнтрахт: обзор матча 30 апреля 2016
Дармштадт
30.04.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
1 : 2
Завершен
Айнтрахт
12'
М. Вранчич
56'
М. Хасебе
83'
Ш. Айхнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дармштадт - Айнтрахт
87'
Замена
К. Самбрано
️️️️
Э. Бен-Хатира
Замена
Ф. Платте
️️️️
К. Рауш
86'
Желтая карточка
Ф. Юнгвирт
86'
83'
ГОЛ! 1:2!
Ш. Айхнер
Пас отдал
С. Хусти
77'
Замена
Л. Кастаньос
️️️️
М. Фабиан
Замена
Т. Кемпе
️️️️
М. Вранчич
71'
56'
ГОЛ! 1:1!
М. Хасебе
Желтая карточка
К. Матениа
55'
45'
Замена
Ш. Айхнер
️️️️
М. Гачинович
37'
Желтая карточка
С. Хусти
Пенальти не реализован!
С. Вагнер
20'
19'
Желтая карточка
Х. Сеферович
Замена
Ф. Холланд
️️️️
С. Райкович
13'
ГОЛ! 1:0!
М. Вранчич
Пас отдал
М. Хеллер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
26
Кристиан Матениа
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
8
Жером Гондорф
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
23
Янни Регасел
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
10
Марко Фабиан
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Дармштадт
24
Лукаш Залушка
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
5
Беньямин Горка
ЦЗ
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
11
Тобиас Кемпе
ЦП
36
Феликс Платте
ЦФ
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
3-5-1-1
26
Матениа
41
Райкович
4
Сулу
5
Калдирола
34
Рауш
8
Вранчич
20
Хеллер
26
Юнгвирт
18
Нимайер
8
Гондорф
2
Вагнер
3-2-3-1-1
1
Градецки
23
Регасел
23
Русс
19
Абрахам
20
Хасебе
5
Очипка
28
Бен-Хатира
10
Фабиан
9
Хусти
8
Гачинович
9
Сеферович
41
Райкович
32
Холланд
32
Холланд
41
Райкович
34
Рауш
36
Платте
36
Платте
34
Рауш
8
Вранчич
11
Кемпе
11
Кемпе
8
Вранчич
28
Бен-Хатира
3
Самбрано
3
Самбрано
28
Бен-Хатира
8
Гачинович
29
Айхнер
29
Айхнер
8
Гачинович
10
Фабиан
9
Кастаньос
9
Кастаньос
10
Фабиан
Остались в запасе
Дармштадт
Айнтрахт
5
Беньямин Горка
ЦЗ
24
Лукаш Залушка
ВР
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
Главный тренер
Дирк Шустер
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
18
Марк Штендера
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
5
Беньямин Горка
ЦЗ
24
Лукаш Залушка
ВР
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
18
Марк Штендера
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Дармштадт - Айнтрахт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Белленфалльтор
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