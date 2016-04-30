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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Уфа (мол) - Рубин (мол)
Уфа (мол) - Рубин (мол): обзор матча 30 апреля 2016
Уфа (мол)
30.04.2016, суббота, 12:45
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
0 : 3
Завершен
Рубин (мол)
2'
А. Джалилов
6'
А. Шарафеев
37'
И. Ахметов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа (мол) - Рубин (мол)
Желтая карточка
М. Криворог
90'
+2
Замена
Д. Белозеров
️️️️
Д. Зизенков
89'
Желтая карточка
А. Егоров
86'
84'
Желтая карточка
А. Ковалик
72'
Замена
А. Ковалик
️️️️
В. Соболев
71'
Замена
А. Гаврилов
️️️️
Н. Михайлов
Замена
В. Демин
️️️️
Р. Зарипов
67'
Желтая карточка
И. Дивеев
65'
61'
Замена
Т. Хакимов
️️️️
А. Шарафеев
Замена
М. Криворог
️️️️
М. Лысенков
60'
Желтая карточка
М. Лысенков
55'
46'
Замена
А. Алукаев
️️️️
И. Ахметов
46'
Замена
И. Сафеев
️️️️
А. Джалилов
Замена
А. Егоров
️️️️
А. Самба
46'
Замена
Р. Агаев
️️️️
Г. Ефимов
46'
Пенальти не реализован!
И. Блинников
39'
37'
ГОЛ! 0:3!
И. Ахметов
6'
ГОЛ! 0:2!
А. Шарафеев
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Джалилов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа (мол)
53
Глеб Ефимов
ВР
83
Егор Романовский
ЦЗ
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
79
Аль-Хан Самба
ЦП
65
Максим Лысенков
ЦП
63
Радмир Зарипов
ЦП
77
Денис Зизенков
ЦФ
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
66
Илья Блинников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Рубин (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
40
Данис Гиниятуллин
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
97
Сергей Доронин
ЦЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
84
Андрей Миронов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Уфа (мол)
52
Руслан Агаев
ВР
44
Вячеслав Демин
ЦЗ
13
Артем Егоров
ЦЗ
51
Марк Криворог
ЦП
80
Дмитрий Белозеров
ЦП
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
8
Амир Гаврилов
ЛЗ
66
Тимур Хакимов
ЦЗ
8
Илья Шабанов
ЦЗ
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
33
Илья Гилязутдинов
ПВ
87
Артур Алукаев
ЦФ
62
Артур Ковалик
ЦФ
4-3-3
53
Ефимов
83
Романовский
19
Осипов
78
Дивеев
57
Хазиев
79
Самба
65
Лысенков
63
Зарипов
66
Блинников
90
Журавлев
77
Зизенков
4-5-1
1
Акмурзин
82
Михайлов
97
Доронин
83
Кузнецов
40
Гиниятуллин
11
Шарафеев
84
Миронов
17
Батов
97
Ахметов
19
Соболев
10
Джалилов
63
Зарипов
44
Демин
44
Демин
63
Зарипов
65
Лысенков
51
Криворог
51
Криворог
65
Лысенков
77
Зизенков
80
Белозеров
80
Белозеров
77
Зизенков
79
Самба
13
Егоров
13
Егоров
79
Самба
53
Ефимов
52
Агаев
52
Агаев
53
Ефимов
97
Ахметов
87
Алукаев
87
Алукаев
97
Ахметов
11
Шарафеев
66
Хакимов
66
Хакимов
11
Шарафеев
19
Соболев
62
Ковалик
62
Ковалик
19
Соболев
82
Михайлов
8
Гаврилов
8
Гаврилов
82
Михайлов
10
Джалилов
81
Сафеев
81
Сафеев
10
Джалилов
Остались в запасе
Уфа (мол)
Рубин (мол)
Главный тренер
Сергей Томаров
33
Илья Гилязутдинов
ПВ
8
Илья Шабанов
ЦЗ
70
Евгений Щетинин
ВР
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Остались в запасе
Остались в запасе
33
Илья Гилязутдинов
ПВ
8
Илья Шабанов
ЦЗ
70
Евгений Щетинин
ВР
Главный тренер
Сергей Томаров
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Статистика матча Уфа (мол) - Рубин (мол)
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Бабаев
(Тобольск)
Стадион:
Рубин
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2022.06.13 14:25
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