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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткепс
Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 30 апреля 2016
Нью-Йорк Сити
30.04.2016, суббота, 23:00
США. МЛС, Общий этап
3 : 2
Завершен
Ванкувер Уайткепс
35'
Д. Вилья
41'
Д. Вилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткепс
ГОЛ! 2:0!
Д. Вилья
41'
ГОЛ! 1:0!
Д. Вилья
35'
Начало матча
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткепс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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Нью-Йорк Сити
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