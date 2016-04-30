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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Сталь
Днепр - Сталь: обзор матча 30 апреля 2016
Днепр
30.04.2016, суббота, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Сталь
40'
Д. Хайро Руис
55'
Матеус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Сталь
81'
Желтая карточка
Р. Карасюк
Замена
С. Политыло
️️️️
Матеус
79'
78'
Замена
А. Барановский
️️️️
А. Латифу
Замена
Б. Гама
️️️️
Л. Матос
72'
Замена
А. Федецкий
️️️️
Д. Хайро Руис
72'
63'
Замена
М. Мысык
️️️️
М. Каленчук
63'
Желтая карточка
А. Латифу
Желтая карточка
А. Пико
62'
Желтая карточка
Л. Матос
57'
ГОЛ! 2:0!
Матеус
Пас отдал
Д. Хайро Руис
55'
50'
Желтая карточка
Э. Малакян
46'
Замена
Р. Дебелко
️️️️
Д. Васин
45'
Желтая карточка
Д. Васин
ГОЛ! 1:0!
Д. Хайро Руис
Пас отдал
Е. Шахов
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
36
Андерсон Пико
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
29
Руслан Ротань
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Джон Хайро Руис
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Сталь
79
Юрий Панькив
ВР
17
Аким Латифу
ЦЗ
4
Антон Кравченко
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
7
Сергей Воронин
ЦЗ
17
Роман Карасюк
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
23
Гор Малакян
ЦП
6
Максим Каленчук
ЦП
7
Эдгар Малакян
ПП
39
Денис Васин
ЦФ
Главный тренер
Эрик ван дер Мер
Днепр
25
Данил Кучер
ВР
44
Артем Федецкий
ПЗ
8
Эдмар
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
Сталь
94
Герман Пеньков
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
11
Евгений Будник
ЛЗ
51
Артур Даниэлян
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
33
Марьян Мысык
АП
27
Роман Дебелко
ЦФ
3-2-2-3
27
Лаштувка
18
Гуйе
5
Сваток
3
Лео Матос
7
Лучкевич
36
Пико
29
Ротань
28
Шахов
99
Матеус
10
Зозуля
7
Руис
4-5-1
79
Панькив
4
Кравченко
32
Ищенко
7
Воронин
17
Латифу
7
Малакян
10
Лазич
23
Малакян
6
Каленчук
17
Карасюк
39
Васин
7
Руис
44
Федецкий
44
Федецкий
7
Руис
99
Матеус
89
Политыло
89
Политыло
99
Матеус
3
Лео Матос
16
Гама
16
Гама
3
Лео Матос
6
Каленчук
33
Мысык
33
Мысык
6
Каленчук
17
Латифу
22
Барановский
22
Барановский
17
Латифу
39
Васин
27
Дебелко
27
Дебелко
39
Васин
Остались в запасе
Днепр
Сталь
25
Данил Кучер
ВР
8
Эдмар
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
51
Артур Даниэлян
ЦЗ
94
Герман Пеньков
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
11
Евгений Будник
ЛЗ
Главный тренер
Эрик ван дер Мер
Остались в запасе
25
Данил Кучер
ВР
8
Эдмар
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
Остались в запасе
51
Артур Даниэлян
ЦЗ
94
Герман Пеньков
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
11
Евгений Будник
ЛЗ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Эрик ван дер Мер
Статистика матча Днепр - Сталь
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Сталь
Украина. Плей-офф, 32 тур
Карпаты
3 : 0
19.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 31 тур
Сталь
1 : 2
12.05.2018
Александрия
Украина. Плей-офф, 30 тур
Олимпик
0 : 2
06.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 29 тур
Сталь
1 : 2
28.04.2018
Черноморец
Украина. Плей-офф, 28 тур
Сталь
1 : 1
21.04.2018
Звезда К
Информация о матче
Главный судья:
Александр Дердо
(Ильичевск)
Стадион:
Днепр-Арена
Новости команд
Все
Днепр
Сталь
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2018.05.12 18:59
1
УПЛ. Гол Чичикова помог «Звезде» обыграть «Олимпик» и другие результаты
2018.04.28 19:04
2
Матч молодежного первенства УПЛ был остановлен из-за подозрений в нечестном характере игры
2018.04.28 09:06
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2018.04.21 18:50
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