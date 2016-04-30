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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Бордо
Труа - Бордо: обзор матча 30 апреля 2016
Труа
30.04.2016, суббота, 20:00
Франция. Лига 1, 36 тур
2 : 4
Завершен
Бордо
56'
Б. Ниве (П)
69'
К. Жан
14'
Д. Ролан
41'
К. Мавинга (АГ)
60'
Ш. Диабате
72'
Д. Ролан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Бордо
Желтая карточка
Й. Кур
90'
+3
90'
+2
Замена
С. Ямбере
️️️️
В. Вада
90'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Ш. Диабате
Замена
Й. Кур
️️️️
К. Жан
87'
Замена
Ш. Бен-Саада
️️️️
С. Дарбио
82'
72'
ГОЛ! 2:4!
Д. Ролан
Пас отдал
А. Унас
ГОЛ! 2:3!
К. Жан
Пас отдал
С. Дарбио
69'
65'
Замена
К. Шантом
️️️️
Малком
60'
ГОЛ! 1:3!
Ш. Диабате
Пас отдал
Малком
Замена
К. Азамум
️️️️
А. Конфа
59'
Желтая карточка
Б. Ниве
57'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Б. Ниве
56'
43'
Желтая карточка
Ф. Жилберт
41'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
К. Мавинга
Желтая карточка
К. Жан
23'
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ролан
Пас отдал
Ш. Диабате
Желтая карточка
Ж. Пи
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
29
Жесси Пи
ВР
1
Маттью Дрейер
ВР
11
Ринкон
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
8
Стефан Дарбио
ЦП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
23
Фабьен Камю
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Браджа
Бордо
40
Жером Приор
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
10
Малком
ПВ
4
Диего Ролан
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Ульриш Раме
Труа
16
Франк Грандель
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
15
Карим Азамум
ЦЗ
8
Йоанн Кур
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
23
Денис Хюммет
ЦФ
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
Бордо
13
Поль Бернардони
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
20
Жуссие
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
14
Томас Туре
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
3-1-4-1
29
Пи
11
Ринкон
20
Санер
17
Мавинга
27
Конфа
10
Ниве
24
Карабуе
23
Камю
8
Дарбио
10
Жан
4-2-2-2
40
Приор
26
Дебюши
24
Жилберт
5
Паллуа
29
Пундж
18
Плашил
23
Вада
10
Малком
96
Унас
14
Диабате
4
Ролан
27
Конфа
15
Азамум
15
Азамум
27
Конфа
10
Жан
8
Кур
8
Кур
10
Жан
8
Дарбио
18
Бен-Саада
18
Бен-Саада
8
Дарбио
23
Вада
4
Ямбере
4
Ямбере
23
Вада
10
Малком
8
Шантом
8
Шантом
10
Малком
14
Диабате
27
Кривелли
27
Кривелли
14
Диабате
Остались в запасе
Труа
Бордо
16
Франк Грандель
ВР
23
Денис Хюммет
ЦФ
22
Шарль Траоре
ЛЗ
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Браджа
13
Поль Бернардони
ВР
20
Жуссие
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
14
Томас Туре
ЦФ
Главный тренер
Ульриш Раме
Остались в запасе
16
Франк Грандель
ВР
23
Денис Хюммет
ЦФ
22
Шарль Траоре
ЛЗ
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
Остались в запасе
13
Поль Бернардони
ВР
20
Жуссие
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
14
Томас Туре
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Браджа
Главный тренер
Ульриш Раме
Статистика матча Труа - Бордо
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Бартоломеу Варела
(Мало-ле-Бен)
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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