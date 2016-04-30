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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Барселона
Бетис - Барселона: обзор матча 30 апреля 2016
Бетис
30.04.2016, суббота, 21:30
Испания. Примера, 36 тур
0 : 2
Завершен
Барселона
50'
И. Ракитич
81'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Барселона
88'
Замена
М. тер Стеген
️️️️
К. Браво
87'
Травма
К. Браво
86'
Замена
А. Туран
️️️️
И. Ракитич
81'
ГОЛ! 0:2!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
Р. Кастро
79'
74'
Замена
С. Роберто
️️️️
Д. Алвес
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Д. Себальос
69'
Желтая карточка
Д. Себальос
66'
Замена
Ш. Мусонда
️️️️
Хоакин
55'
50'
ГОЛ! 0:1!
И. Ракитич
Пас отдал
Л. Месси
45'
+1
Желтая карточка
Д. Алвес
Вторая желтая
Х. Вестерманн
35'
Желтая карточка
Петрос
33'
Желтая карточка
Х. Вестерманн
28'
23'
Желтая карточка
Л. Месси
23'
Желтая карточка
Ж. Пике
Желтая карточка
Б. Гонсалес
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Петрос
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
17
Хоакин
(К)
ПВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Мерино
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Франсиско Варела
ЦЗ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
20
Фуед Кадир
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
12
Рафинья
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Адан
18
Гонсалес
16
Вестерманн
2
Пеццелла
33
Монтойя
6
Петрос
25
Себальос
21
Н'Диайе
16
Сехудо
17
Хоакин
24
Кастро
4-2-3-1
1
Браво
10
Алвес
3
Пике
14
Маскерано
18
Альба
11
Ракитич
8
Иньеста
10
Месси
10
Неймар
5
Бускетс
9
Суарес
17
Хоакин
21
Мусонда
21
Мусонда
17
Хоакин
25
Себальос
20
Портильо
20
Портильо
25
Себальос
24
Кастро
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
24
Кастро
10
Алвес
6
Роберто
6
Роберто
10
Алвес
1
Браво
1
тер Стеген
1
тер Стеген
1
Браво
11
Ракитич
66
Туран
66
Туран
11
Ракитич
Остались в запасе
Бетис
Барселона
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Франсиско Варела
ЦЗ
20
Фуед Кадир
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
Главный тренер
Хуан Мерино
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
12
Рафинья
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Франсиско Варела
ЦЗ
20
Фуед Кадир
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
Остались в запасе
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
12
Рафинья
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хуан Мерино
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Бетис - Барселона
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 HD
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