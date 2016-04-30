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Вест Бромвич - Вест Хэм
Вест Бромвич - Вест Хэм: обзор матча 30 апреля 2016
Вест Бромвич
30.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
0 : 3
Завершен
Вест Хэм
34'
Ш. Куяте
45+2'
М. Нобл
79'
М. Нобл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Вест Хэм
87'
Замена
Р. Оксфорд
️️️️
М. Ланзини
81'
Замена
В. Мозес
️️️️
Д. Пайет
79'
ГОЛ! 0:3!
М. Нобл
Пас отдал
Э. Кэрролл
Замена
С. Сессеньон
️️️️
К. Гарднер
78'
66'
Замена
Э. Эменике
️️️️
Д. Сахо
Замена
Сандро
️️️️
К. Якоб
62'
Замена
С. Бераино
️️️️
Д. МакКлин
61'
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
М. Нобл
Пас отдал
Ш. Куяте
34'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Куяте
Пас отдал
Д. Пайет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
30
Сандро
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
11
Виктор Мозес
ПП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
4-4-2
12
Фостер
15
Доусон
35
Эванс
36
Маколи
13
Ольссон
8
Гарднер
16
МакКлин
24
Флетчер
22
Якоб
23
Рондон
17
Леко
3-1-1-2-3
13
Адриан
23
Рид
21
Огбонна
3
Крессуэлл
8
Куяте
16
Нобл
10
Пайет
22
Ланзини
9
Кэрролл
25
Сахо
18
Антонио
8
Гарднер
29
Сессеньон
29
Сессеньон
8
Гарднер
22
Якоб
30
Сандро
30
Сандро
22
Якоб
16
МакКлин
38
Бераино
38
Бераино
16
МакКлин
22
Ланзини
5
Оксфорд
5
Оксфорд
22
Ланзини
10
Пайет
11
Мозес
11
Мозес
10
Пайет
25
Сахо
10
Эменике
10
Эменике
25
Сахо
Остались в запасе
Вест Бромвич
Вест Хэм
13
Боаз Майхилл
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
12
Даррен Рэндольф
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Вест Бромвич - Вест Хэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Хоуторнс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 HD
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