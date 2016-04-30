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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Бастия
Кан - Бастия: обзор матча 30 апреля 2016
Кан
30.04.2016, суббота, 20:00
Франция. Лига 1, 36 тур
0 : 0
Завершен
Бастия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Бастия
Замена
Э. Базиль
️️️️
И. Диоманд
83'
Желтая карточка
И. Диоманд
75'
73'
Желтая карточка
Ф. Маранж
Замена
С. Нтибазонкиза
️️️️
Д. Луи
69'
65'
Замена
С. Фофана
️️️️
А. Нгандо
63'
Желтая карточка
Ф. Камано
56'
Замена
Ж. Ромен
️️️️
К. Мабулу
40'
Желтая карточка
Ф. Модесто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
5
Аладьин Яхья
ВР
1
Реми Веркутр
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
14
Джефф Луи
ОП
25
Жюльен Фере
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
40
Франсуа Камано
ЛВ
18
Янник Каюзак
ОП
93
Кристофер Мабулу
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
Кан
30
Поль Реле
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
10
Саиди Нтибазонкиза
ЛВ
18
Жордан Адеоти
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
Бастия
1
Йеспер Хансен
ВР
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
45
Жюльен Ромен
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
2-1-4-2
5
Яхья
13
Бен Юссеф
8
Аппиа
14
Луи
25
Фере
22
Делаплас
4
Диоманд
11
Бесса
23
Роделен
9
Делор
4-1-4-1
16
Лека
4
Джику
20
Модесто
5
Скиллачи
28
Маранж
18
Каюзак
93
Мабулу
2
Кулибали
41
Нгандо
28
Данич
40
Камано
14
Луи
10
Нтибазонкиза
10
Нтибазонкиза
14
Луи
4
Диоманд
20
Базиль
20
Базиль
4
Диоманд
93
Мабулу
45
Ромен
45
Ромен
93
Мабулу
41
Нгандо
42
Фофана
42
Фофана
41
Нгандо
Остались в запасе
Кан
Бастия
30
Поль Реле
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
18
Жордан Адеоти
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
1
Йеспер Хансен
ВР
29
Жиль Сиони
ПП
Остались в запасе
30
Поль Реле
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
18
Жордан Адеоти
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
Остались в запасе
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
1
Йеспер Хансен
ВР
29
Жиль Сиони
ПП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Кан - Бастия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Информация о матче
Главный судья:
Жером Мигелгорри
Стадион:
Мишель д'Орнано
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