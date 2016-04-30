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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Халл Сити
Болтон - Халл Сити: обзор матча 30 апреля 2016
Болтон
30.04.2016, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 45 тур
1 : 0
Завершен
Халл Сити
65'
С. Добби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Халл Сити
80'
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
Т. Хаддлстоун
77'
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
70'
Замена
С. Алуко
️️️️
Ш. Мэлони
70'
Замена
М. Диаме
️️️️
Ч. Акпом
68'
Желтая карточка
С. Клукас
ГОЛ! 1:0!
С. Добби
Пас отдал
Л. Уилсон
65'
Замена
Д. Ньюэлл
️️️️
Э. Хески
64'
Замена
С. Добби
️️️️
З. Клоу
59'
Желтая карточка
Д. Прэтли
45'
Желтая карточка
М. Дэйвис
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бен Амос
ВР
38
Лоури Уилсон
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
13
Дерик
ЦЗ
16
Марк Дэйвис
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
31
Нейл Даннс
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
20
Зак Клоу
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
31
Брайан Ленихан
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
14
Айзек Хэйден
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Болтон
13
Поль Рачубка
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
11
Каин Вулери
ЛВ
42
Том Уокер
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
11
Джордж Ньюэлл
ЦФ
40
Джейми Томас
ЦФ
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
17
Мухамед Диаме
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
4-4-2
13
Амос
38
Уилсон
6
Холдинг
13
Дерик
31
Уитер
16
Дэйвис
31
Даннс
16
Вела
15
Прэтли
19
Хески
20
Клоу
4-5-1
17
Якупович
27
Эль-Мохамади
5
Магуайр
20
Доусон
31
Ленихан
23
Снодграсс
14
Хэйден
6
Клукас
23
Хаддлстоун
15
Мэлони
29
Акпом
19
Хески
11
Ньюэлл
11
Ньюэлл
19
Хески
20
Клоу
23
Добби
23
Добби
20
Клоу
23
Хаддлстоун
5
Тэйлор
5
Тэйлор
23
Хаддлстоун
29
Акпом
17
Диаме
17
Диаме
29
Акпом
15
Мэлони
14
Алуко
14
Алуко
15
Мэлони
Остались в запасе
Болтон
Халл Сити
11
Каин Вулери
ЛВ
42
Том Уокер
ЦП
40
Джейми Томас
ЦФ
13
Поль Рачубка
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
1
Аллан МакГрегор
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
11
Каин Вулери
ЛВ
42
Том Уокер
ЦП
40
Джейми Томас
ЦФ
13
Поль Рачубка
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
Остались в запасе
1
Аллан МакГрегор
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Болтон - Халл Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
Рибок
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