Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Фулхэм
Брентфорд - Фулхэм: обзор матча 30 апреля 2016
Брентфорд
30.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
3 : 0
Завершен
Фулхэм
5'
М. Колен
7'
С. Хоган
40'
С. Хоган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Фулхэм
Замена
Д. Кларк
️️️️
С. Саундерс
80'
65'
Замена
Э. Хиндман
️️️️
Л. Кристенсен
Замена
Д. О'Коннелл
️️️️
Т. Филд
53'
Желтая карточка
С. Каньос
51'
45'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Д. Ричардс
45'
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
Р. Инс
Замена
А. Гогиа
️️️️
С. Хоган
45'
ГОЛ! 3:0!
С. Хоган
Пас отдал
Т. Филд
40'
ГОЛ! 2:0!
С. Хоган
Пас отдал
К. Кершбаумер
7'
ГОЛ! 1:0!
М. Колен
Пас отдал
С. Каньос
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
27
Дэвид Баттон
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
39
Том Филд
ЛП
23
Николас Йеннарис
ЦП
7
Сэм Саундерс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
25
Скотт Хоган
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
31
Рохан Инс
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
21
Лассе Кристенсен
ЦП
44
Росс МакКормак
ЦФ
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
40
Рис Коул
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Фулхэм
22
Эндрю Лонерган
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
2-4-1-2
27
Баттон
6
Дин
2
Колен
39
Филд
7
Саундерс
18
Вудс
23
Йеннарис
7
Каньос
5
Барбе
25
Хоган
3-2-4-1
13
Беттинелли
3
Рим
19
Стирмен
6
Ричардс
45
Аморебиета
31
Инс
10
Кэрни
8
Танниклифф
21
Кристенсен
8
Паркер
44
МакКормак
25
Хоган
3
Гогиа
3
Гогиа
25
Хоган
39
Филд
5
О'Коннелл
5
О'Коннелл
39
Филд
7
Саундерс
36
Кларк
36
Кларк
7
Саундерс
31
Инс
2
Фредерикс
2
Фредерикс
31
Инс
21
Кристенсен
16
Хиндман
16
Хиндман
21
Кристенсен
6
Ричардс
9
Дембеле
9
Дембеле
6
Ричардс
Остались в запасе
Брентфорд
Фулхэм
8
Джон Свифт
ЦП
1
Джек Бонхэм
ВР
40
Рис Коул
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
22
Эндрю Лонерган
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Остались в запасе
8
Джон Свифт
ЦП
1
Джек Бонхэм
ВР
40
Рис Коул
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Брентфорд - Фулхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Хэйвуд
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Гриффин Парк
Новости команд
Все
Брентфорд
Фулхэм
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Сандерленда» и «Брентфорда» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Ковентри» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+