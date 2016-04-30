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АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Астон Вилла
Уотфорд - Астон Вилла: обзор матча 30 апреля 2016
Уотфорд
30.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
3 : 2
Завершен
Астон Вилла
45+2'
А. Абди
90'
Т. Дини
90+3'
Т. Дини
28'
К. Кларк
48'
Ж. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Астон Вилла
ГОЛ! 3:2!
Т. Дини
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
Т. Дини
Пас отдал
С. Бергейс
90'
88'
Замена
С. Синклейр
️️️️
И. Гуйе
Желтая карточка
А. Абди
82'
79'
Замена
К. Санчес
️️️️
Ж. Айю
Желтая карточка
С. Бергейс
78'
77'
Желтая карточка
М. Банн
73'
Красная карточка
А. Сиссоко
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
71'
Замена
С. Бергейс
️️️️
Х. Карлос Паредес
57'
48'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Айю
Пас отдал
Р. Жестеде
ГОЛ! 1:1!
А. Абди
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
И. Гуйе
41'
Желтая карточка
Л. Бакуна
28'
ГОЛ! 0:1!
К. Кларк
Пас отдал
Э. Вествуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
46
Кевин Тонер
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Эрик Блэк
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
7
Скотт Синклейр
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
4-4-2
1
Гомес
4
Суарес
3
Бритос
20
Кэткарт
44
Паредес
26
Уотсон
14
Хурадо
21
Анья
22
Абди
9
Игало
14
Дини
3-4-1-2
31
Банн
26
Кларк
15
Лескотт
21
Хаттон
46
Тонер
5
Гуйе
8
Вествуд
26
Сиссоко
10
Бакуна
39
Жестеде
10
Айю
44
Паредес
23
Бергейс
23
Бергейс
44
Паредес
14
Хурадо
39
Амрабат
39
Амрабат
14
Хурадо
5
Гуйе
7
Синклейр
7
Синклейр
5
Гуйе
10
Айю
15
Санчес
15
Санчес
10
Айю
Остались в запасе
Уотфорд
Астон Вилла
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
17
Жордан Верету
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Эрик Блэк
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
17
Жордан Верету
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Эрик Блэк
Статистика матча Уотфорд - Астон Вилла
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Викарэйдж Роад
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