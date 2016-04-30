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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Вольфсбург
Боруссия Д - Вольфсбург: обзор матча 30 апреля 2016
Боруссия Д
30.04.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
5 : 1
Завершен
Вольфсбург
7'
С. Кагава
9'
А. Рамос
59'
М. Ройс
77'
П. Обамеянг
78'
П. Обамеянг
86'
А. Шюррле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Вольфсбург
86'
ГОЛ! 5:1!
А. Шюррле
Пас отдал
М. Крузе
81'
Замена
П. Зегуйн
️️️️
Б. Дост
80'
Замена
Виейринья
️️️️
К. Треш
ГОЛ! 5:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
М. Шмельцер
78'
ГОЛ! 4:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
Г. Мхитарян
77'
71'
Замена
М. Крузе
️️️️
М. Арнольд
Замена
П. Обамеянг
️️️️
А. Рамос
69'
Замена
Н. Шахин
️️️️
Ю. Вайгль
69'
Замена
Э. Дурм
️️️️
Л. Пищек
63'
ГОЛ! 3:0!
М. Ройс
Пас отдал
А. Рамос
59'
Желтая карточка
М. Ройс
53'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
44'
ГОЛ! 2:0!
А. Рамос
Пас отдал
С. Кагава
9'
ГОЛ! 1:0!
С. Кагава
Пас отдал
Г. Мхитарян
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Синдзи Кагава
АП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Луис Густаво
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Данте
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
32
Леандро Путаро
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бюрки
29
Шмельцер
5
Бендер
15
Хуммельс
26
Пищек
5
Вайгль
22
Мхитарян
8
Кастро
10
Кагава
18
Ройс
20
Рамос
3-2-3-1-1
16
Бенальо
31
Кнохе
27
Налдо
4
Шефер
23
Гилявоги
14
Густаво
27
Арнольд
20
Шюррле
28
Треш
20
Калиджиури
12
Дост
26
Пищек
37
Дурм
37
Дурм
26
Пищек
5
Вайгль
8
Шахин
8
Шахин
5
Вайгль
20
Рамос
7
Обамеянг
7
Обамеянг
20
Рамос
28
Треш
20
Виейринья
20
Виейринья
28
Треш
12
Дост
30
Зегуйн
30
Зегуйн
12
Дост
27
Арнольд
10
Крузе
10
Крузе
27
Арнольд
Остались в запасе
Боруссия Д
Вольфсбург
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Данте
ЦЗ
98
Исмаил Аззауи
ЦП
32
Леандро Путаро
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Данте
ЦЗ
98
Исмаил Аззауи
ЦП
32
Леандро Путаро
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Боруссия Д - Вольфсбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 HD
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