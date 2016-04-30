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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Кардифф
Шеффилд Уэнсдэй - Кардифф: обзор матча 30 апреля 2016
Шеффилд Уэнсдэй
30.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
3 : 0
Завершен
Кардифф
64'
Г. Хупер
75'
Л. Пелтье (АГ)
90+4'
Г. Хупер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Кардифф
ГОЛ! 3:0!
Г. Хупер
Пас отдал
А. Нухиу
90'
+4
Замена
М. Матиаш
️️️️
Л. Жоао
86'
Замена
Ж. Элан
️️️️
Д. Пудил
81'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Л. Пелтье
75'
74'
Желтая карточка
С. Мэлони
72'
Замена
К. Харрис
️️️️
К. Дикгакой
Замена
А. Нухиу
️️️️
Ф. Форестьери
70'
ГОЛ! 1:0!
Г. Хупер
64'
62'
Замена
Б. Экюэль-Манга
️️️️
Ш. Моррисон
54'
Желтая карточка
М. Коннолли
Желтая карточка
Ф. Форестьери
31'
24'
Желтая карточка
С. О'Кифи
20'
Замена
С. Амеоби
️️️️
Э. Пилкингтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
6
Майкл Тернер
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
3
Жереми Элан
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
7
Марку Матиаш
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Кардифф
21
Саймон Мур
ВР
6
Бен Тернер
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
40
Кадим Харрис
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
4-1-2-3
27
Вествуд
4
Ловенс
12
Лис
36
Пудил
32
Хант
20
Ли
10
Беннэн
14
Лопес
88
Хупер
19
Жоао
45
Форестьери
4-5-1
1
Маршалл
23
Моррисон
16
Коннолли
2
Мэлони
21
Пелтье
13
Пилкингтон
15
Дикгакой
12
Нун
7
Уиттингем
7
О'Кифи
7
Зохоре
36
Пудил
3
Элан
3
Элан
36
Пудил
19
Жоао
7
Матиаш
7
Матиаш
19
Жоао
45
Форестьери
9
Нухиу
9
Нухиу
45
Форестьери
23
Моррисон
5
Экюэль-Манга
5
Экюэль-Манга
23
Моррисон
15
Дикгакой
40
Харрис
40
Харрис
15
Дикгакой
13
Пилкингтон
10
Амеоби
10
Амеоби
13
Пилкингтон
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Кардифф
33
Джо Уайлдсмит
ВР
6
Майкл Тернер
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
10
Том Лоуренс
ЛВ
21
Саймон Мур
ВР
6
Бен Тернер
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
Главный тренер
Рассел Слэйд
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
6
Майкл Тернер
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
Остались в запасе
10
Том Лоуренс
ЛВ
21
Саймон Мур
ВР
6
Бен Тернер
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Рассел Слэйд
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Кардифф
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Хиллсбро
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Шеффилд Уэнсдэй
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