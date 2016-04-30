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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Коламбус
Сиэтл - Коламбус: обзор матча 30 апреля 2016
Сиэтл
30.04.2016, суббота, 23:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 0
Завершен
Коламбус
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Статистика матча Сиэтл - Коламбус
2
2
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0
0
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2
2
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
- : -
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Цинциннати
0 : 2
19.10.2026
Коламбус
Информация о матче
Стадион:
Люмен Филд
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Сиэтл
Коламбус
МЛС. Месси не забил в 1-м матче после ЧМ, у Суареса 7 голов в 4 последних играх
2 августа
1
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
«Коламбус» – «Атланта Юнайтед»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.65
24 мая
Победитель Евро-2016, игравший за «Барсу», перешел в «Коламбус»
20 февраля
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
«Атлетико» приобрел полузащитника сборной Мексики за 3 миллиона
3 февраля
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
2025.09.17 07:50
Месси обвинили в угрозах в адрес игрока МЛС
2025.09.04 14:16
Бускетс ударил игрока «Сиэтла» кулаком в подбородок
2025.09.01 15:00
1
МЛС. Месси не забил в 1-м матче после ЧМ, у Суареса 7 голов в 4 последних играх
2 августа
1
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Коламбус» – «Атланта Юнайтед»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.65
24 мая
Победитель Евро-2016, игравший за «Барсу», перешел в «Коламбус»
20 февраля
На матче с участием Месси был установлен рекорд посещаемости стадиона
2025.04.20 11:29
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