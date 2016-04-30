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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун
Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 30 апреля 2016
Бристоль Сити
30.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
4 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
45'
Д. Коджиа
64'
Д. Брайан
67'
Д. Коджиа
77'
Л. Томлин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун
86'
Желтая карточка
Д. Дэвидсон
ГОЛ! 4:0!
Л. Томлин
Пас отдал
С. Голбоурн
77'
Замена
Л. Фримен
️️️️
К. Эгард
70'
Замена
З. Винер
️️️️
Д. Уильямс
67'
ГОЛ! 3:0!
Д. Коджиа
Пас отдал
Д. Брайан
67'
64'
Замена
Ш. Сканнелл
️️️️
Д. Лолли
ГОЛ! 2:0!
Д. Брайан
64'
52'
Желтая карточка
Д. Линч
50'
Желтая карточка
М. Хадсон
46'
Замена
Д. Патерсон
️️️️
Р. ван Ла Парра
46'
Замена
К. Матмур
️️️️
Н. Уэллс
ГОЛ! 1:0!
Д. Коджиа
Пас отдал
Д. Брайан
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
12
Ричард О'Доннелл
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
14
Бобби Рид
АП
18
Киран Эгард
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Джон Пембертон
Хаддерсфилд Таун
31
Джед Стир
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
33
Гарри Банн
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
15
Люк Фримен
АП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
26
Ллойд Эллинсон
ВР
2
Том Смит
ПЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
3-2-1-1-3
12
О'Доннелл
12
Эйлинг
13
Голбоурн
15
Пирс
23
Брайан
33
Уильямс
7
Пак
14
Рид
26
Коджиа
17
Томлин
18
Эгард
3-5-2
31
Стир
6
Линч
5
Хадсон
3
Дэвидсон
33
Банн
4
Уайтхэд
3
ван Ла Парра
10
Демпси
44
Хьюс
21
Уэллс
11
Лолли
18
Эгард
15
Фримен
15
Фримен
18
Эгард
33
Уильямс
26
Винер
26
Винер
33
Уильямс
3
ван Ла Парра
35
Патерсон
35
Патерсон
3
ван Ла Парра
11
Лолли
9
Сканнелл
9
Сканнелл
11
Лолли
21
Уэллс
10
Матмур
10
Матмур
21
Уэллс
Остались в запасе
Бристоль Сити
Хаддерсфилд Таун
1
Макс О'Лири
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Главный тренер
Джон Пембертон
2
Том Смит
ПЗ
26
Ллойд Эллинсон
ВР
6
Джонатан Хогг
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
26
Ллойд Эллинсон
ВР
6
Джонатан Хогг
ЦП
Главный тренер
Джон Пембертон
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Фред Грэм
(Эссекс)
Стадион:
Эштон Гэйт
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