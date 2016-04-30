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Сток Сити - Сандерленд
Сток Сити - Сандерленд: обзор матча 30 апреля 2016
Сток Сити
30.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
1 : 1
Завершен
Сандерленд
50'
М. Арнаутович
90+4'
Д. Дефо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Сандерленд
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Дефо
90'
Желтая карточка
С. Ларссон
Замена
М. Муниеса
️️️️
Ч. Адам
86'
Желтая карточка
Ж. Имбула
82'
79'
Желтая карточка
Д. Н'Дойе
Замена
М. Диуф
️️️️
Д. Шакири
78'
77'
Замена
С. Ларссон
️️️️
Я. Кирхгофф
Желтая карточка
Ч. Адам
74'
60'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
В. Хазри
59'
Замена
Д. Н'Дойе
️️️️
Ф. Борини
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
М. Арнаутович
56'
ГОЛ! 1:0!
М. Арнаутович
Пас отдал
П. Крауч
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
6
Ли Каттермол
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Сток Сити
26
Даниэль Бахман
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
13
Хоселу
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
4-3-1-2
1
Хаугор
33
Питерс
5
Кэмерон
17
Шоукросс
27
Бардсли
12
Уилэн
16
Адам
16
Имбула
10
Шакири
15
Крауч
7
Арнаутович
3-3-1-3
1
Манноне
27
Кирхгофф
5
Коне
4
Кабуль
2
Йедлин
6
М'Вила
15
ван Анхолт
6
Каттермол
10
Хазри
9
Дефо
16
Борини
16
Адам
5
Муниеса
5
Муниеса
16
Адам
10
Шакири
92
Диуф
92
Диуф
10
Шакири
7
Арнаутович
19
Уолтерс
19
Уолтерс
7
Арнаутович
27
Кирхгофф
7
Ларссон
7
Ларссон
27
Кирхгофф
10
Хазри
20
Уотмор
20
Уотмор
10
Хазри
16
Борини
14
Н'Дойе
14
Н'Дойе
16
Борини
Остались в запасе
Сток Сити
Сандерленд
26
Даниэль Бахман
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
13
Хоселу
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
13
Хоселу
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Сток Сити - Сандерленд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Британния Стэдиум
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