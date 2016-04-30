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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Герта
Байер - Герта: обзор матча 30 апреля 2016
Байер
30.04.2016, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Герта
2'
Ю. Брандт
16'
Л. Бендер
21'
В. Ибишевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Герта
90'
+4
Желтая карточка
М. Вайзер
Желтая карточка
К. Беллараби
90'
+3
Замена
Р. Крузе
️️️️
Х. Чалханоглу
90'
+1
Замена
О. Топрак
️️️️
Чичарито
90'
88'
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
78'
Желтая карточка
М. Платтенхардт
77'
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
П. Скьельбред
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
Ю. Брандт
75'
70'
Желтая карточка
Н. Штарк
57'
Замена
Г. Харагучи
️️️️
С. Калу
53'
Желтая карточка
В. Ибишевич
45'
+1
Желтая карточка
С. Лангкамп
21'
ГОЛ! 2:1!
В. Ибишевич
Пас отдал
П. Пекарик
ГОЛ! 2:0!
Л. Бендер
16'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Брандт
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Лено
39
Хенрикс
5
Рамальо
8
Бендер
23
Крамер
20
Чалханоглу
20
Арангис
44
Кампль
8
Брандт
38
Беллараби
14
Чичарито
3-3-1-2
22
Ярстейн
4
Штарк
28
Лустенбергер
4
Лангкамп
22
Пекарик
38
Чигерчи
21
Платтенхардт
5
Скьельбред
11
Ибишевич
8
Калу
14
Чичарито
21
Топрак
21
Топрак
14
Чичарито
8
Брандт
11
Кисслинг
11
Кисслинг
8
Брандт
20
Чалханоглу
10
Крузе
10
Крузе
20
Чалханоглу
5
Скьельбред
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
5
Скьельбред
8
Калу
78
Харагучи
78
Харагучи
8
Калу
Остались в запасе
Байер
Герта
18
Дарио Крешич
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
13
Йенс Хегелер
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Остались в запасе
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
13
Йенс Хегелер
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Байер - Герта
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
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