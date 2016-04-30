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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Анжи (мол)
Краснодар (мол) - Анжи (мол): обзор матча 30 апреля 2016
Краснодар (мол)
30.04.2016, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
2 : 1
Завершен
Анжи (мол)
10'
А. Григорян
58'
И. Игнатьев
8'
Д. Дибиргаджиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Анжи (мол)
Замена
М. Тихонов
️️️️
А. Сергеев
89'
80'
Замена
А. Ярикбаев
️️️️
Ю. Кузьмин
Замена
А. Короев
️️️️
И. Игнатьев
80'
73'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
Ч. Агабалаев
Замена
В. Брагин
️️️️
А. Голубев
71'
67'
Замена
М. Магомедов
️️️️
Д. Сангаджиев
Замена
Л. Байрамян
️️️️
Д. Васенин
67'
62'
Замена
С. Алиев
️️️️
Т. Джамалутдинов
ГОЛ! 2:1!
И. Игнатьев
58'
Замена
Н. Катаев
️️️️
И. Парадин
46'
Желтая карточка
А. Сергеев
18'
17'
Желтая карточка
М. Эльмурзаев
ГОЛ! 1:1!
А. Григорян
10'
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дибиргаджиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
1
Евгений Латышонок
ВР
9
Евгений Назаров
ЦЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
10
Александр Сергеев
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
14
Денис Васенин
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Бранко Мирьячич
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
78
Тимур Патахов
ЦП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
63
Дорджи Сангаджиев
ЦП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Маркаров
Краснодар (мол)
1
Антон Федюшкин
ВР
55
Никита Катаев
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
77
Алан Короев
ЦП
23
Левон Байрамян
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
Анжи (мол)
33
Мухарбек Бураев
ВР
56
Михаил Решетняк
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
7
Магомед Магомедов
ПВ
9
Саид Алиев
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
3-3-1-3
1
Латышонок
9
Назаров
81
Нестеренко
2
Парадин
10
Сергеев
47
Уткин
50
Голубев
70
Григорян
18
Игнатьев
14
Васенин
93
Сулейманов
2-1-4-1-2
1
Дженетов
5
Эльмурзаев
4
Белов
88
Гайдаров
49
Кузьмин
63
Сангаджиев
47
Джамалутдинов
78
Патахов
70
Агабалаев
59
Саидов
9
Дибиргаджиев
18
Игнатьев
77
Короев
77
Короев
18
Игнатьев
50
Голубев
11
Брагин
11
Брагин
50
Голубев
10
Сергеев
44
Тихонов
44
Тихонов
10
Сергеев
14
Васенин
23
Байрамян
23
Байрамян
14
Васенин
2
Парадин
55
Катаев
55
Катаев
2
Парадин
47
Джамалутдинов
9
Алиев
9
Алиев
47
Джамалутдинов
49
Кузьмин
67
Ярикбаев
67
Ярикбаев
49
Кузьмин
63
Сангаджиев
7
Магомедов
7
Магомедов
63
Сангаджиев
70
Агабалаев
11
Магомедов
11
Магомедов
70
Агабалаев
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Анжи (мол)
4
Сергей Бородин
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
1
Антон Федюшкин
ВР
Главный тренер
Бранко Мирьячич
56
Михаил Решетняк
ЦЗ
33
Мухарбек Бураев
ВР
75
Тагир Мусалов
ЛП
Главный тренер
Михаил Маркаров
Остались в запасе
4
Сергей Бородин
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
1
Антон Федюшкин
ВР
Остались в запасе
56
Михаил Решетняк
ЦЗ
33
Мухарбек Бураев
ВР
75
Тагир Мусалов
ЛП
Главный тренер
Бранко Мирьячич
Главный тренер
Михаил Маркаров
Статистика матча Краснодар (мол) - Анжи (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Фаустов
(Старый Оскол)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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