Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Генгам
Монако - Генгам: обзор матча 30 апреля 2016
Монако
30.04.2016, суббота, 20:00
Франция. Лига 1, 36 тур
3 : 2
Завершен
Генгам
17'
Л. Траоре
40'
Н. Дирар
76'
Б. Силва
75'
М. Эрдинг
81'
Б. Ангуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Генгам
Желтая карточка
Д. Субашич
90'
+3
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Б. Силва
90'
+1
Желтая карточка
Р. Карвалью
89'
85'
Желтая карточка
Б. Ангуа
81'
ГОЛ! 3:2!
Б. Ангуа
Пас отдал
Л. Бляс
78'
Замена
С. Прива
️️️️
М. Коко
Замена
Т. Лемар
️️️️
Э. Кошта
78'
ГОЛ! 3:1!
Б. Силва
Пас отдал
Фабиньо
76'
75'
ГОЛ! 2:1!
М. Эрдинг
Пас отдал
М. Коко
45'
Замена
Л. Бляс
️️️️
Я. Салибу
45'
Замена
Л. Дос Сантос
️️️️
Л. Якобсен
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Л. Траоре
45'
ГОЛ! 2:0!
Н. Дирар
Пас отдал
Э. Кошта
40'
ГОЛ! 1:0!
Л. Траоре
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Элдер Кошта
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
22
Жюльен Карди
ОП
13
Юнус Санкаре
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Монако
1
Пауль Нарди
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
18
Тома Лемар
АП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Генгам
30
Мамаду Самасса
ВР
6
Максим Бака
ЦЗ
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Мана Дембеле
ЦФ
11
Слоан Прива
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Субашич
6
Карвалью
13
Уоллес
24
Раджи
6
Фабиньо
8
Бакайоко
8
Дирар
8
Моутинью
20
Силва
90
Траоре
11
Кошта
4-1-1-1-3
1
Лоссль
2
Якобсен
15
Сорбон
5
Ангуа
7
Мартинс Перейра
22
Карди
13
Санкаре
97
Коко
93
Салибу
9
Эрдинг
7
Бриан
11
Кошта
18
Лемар
18
Лемар
11
Кошта
20
Силва
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
20
Силва
90
Траоре
9
Каррийо
9
Каррийо
90
Траоре
2
Якобсен
28
Дос Сантос
28
Дос Сантос
2
Якобсен
93
Салибу
10
Бляс
10
Бляс
93
Салибу
97
Коко
11
Прива
11
Прива
97
Коко
Остались в запасе
Монако
Генгам
1
Пауль Нарди
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
9
Мана Дембеле
ЦФ
30
Мамаду Самасса
ВР
6
Максим Бака
ЦЗ
14
Нилл де Паув
ЦП
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Остались в запасе
9
Мана Дембеле
ЦФ
30
Мамаду Самасса
ВР
6
Максим Бака
ЦЗ
14
Нилл де Паув
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Монако - Генгам
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Луи II
Новости команд
Все
Монако
Генгам
Стала известна степень серьезности травмы Головина
12 ноября
2
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
10 ноября
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
9 ноября
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
9 ноября
3
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
9 ноября
Стала известна степень серьезности травмы Головина
12 ноября
2
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
10 ноября
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
9 ноября
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
9 ноября
3
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
9 ноября
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
2025.05.10 20:45
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+