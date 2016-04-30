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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Олимпик
Металлист - Олимпик: обзор матча 30 апреля 2016
Металлист
30.04.2016, суббота, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Олимпик
75'
Д. Рыжук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Олимпик
Желтая карточка
С. Погорелый
90'
+4
Желтая карточка
И. Харатин
90'
+2
Замена
С. Барилко
️️️️
М. Третьяков
84'
Желтая карточка
А. Каплиенко
76'
ГОЛ! 1:0!
Д. Рыжук
Пас отдал
В. Краев
75'
Замена
С. Наполов
️️️️
Э. Соболь
74'
72'
Желтая карточка
В. Федорив
Замена
В. Приёмов
️️️️
И. Родич
64'
61'
Замена
В. Лысенко
️️️️
А. Поступаленко
46'
Замена
С. Шестаков
️️️️
В. Танчик
Желтая карточка
А. Ралюченко
33'
27'
Замена
В. Федорив
️️️️
Д. Гришко
18'
Желтая карточка
Д. Немчанинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
23
Сергей Погорелый
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
13
Иван Зотько
ЦЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
14
Игорь Харатин
ОП
36
Владислав Краев
ЦП
6
Андрей Ралюченко
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
55
Иван Родич
АП
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
13
Владислав Огиря
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
3
Темур Парцвания
ЦЗ
11
Моха
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
Металлист
30
Данил Каневцев
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
11
Сергей Барилко
ЦП
53
Сергей Наполов
ЦП
52
Олег Синица
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Олимпик
16
Сергей Литовченко
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
7
Максим Драченко
ЦП
8
Владимир Доронин
ЦП
7
Сергей Шестаков
ПВ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
3-3-3-1
23
Погорелый
13
Зотько
2
Рыжук
23
Соболь
18
Каплиенко
14
Харатин
22
Зубейко
36
Краев
6
Ралюченко
75
Третьяков
55
Родич
3-2-4-1
1
Махарадзе
90
Петров
4
Гришко
3
Парцвания
23
Немчанинов
13
Огиря
20
Матяж
14
Поступаленко
99
Гошкодеря
11
Моха
34
Танчик
75
Третьяков
11
Барилко
11
Барилко
75
Третьяков
23
Соболь
53
Наполов
53
Наполов
23
Соболь
55
Родич
80
Приёмов
80
Приёмов
55
Родич
34
Танчик
7
Шестаков
7
Шестаков
34
Танчик
4
Гришко
24
Федорив
24
Федорив
4
Гришко
14
Поступаленко
7
Лысенко
7
Лысенко
14
Поступаленко
Остались в запасе
Металлист
Олимпик
52
Олег Синица
ЦП
23
Юрий Копина
ОП
30
Данил Каневцев
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
7
Максим Драченко
ЦП
16
Сергей Литовченко
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
8
Владимир Доронин
ЦП
Остались в запасе
52
Олег Синица
ЦП
23
Юрий Копина
ОП
30
Данил Каневцев
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
Остались в запасе
7
Максим Драченко
ЦП
16
Сергей Литовченко
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
8
Владимир Доронин
ЦП
Статистика матча Металлист - Олимпик
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
Главный судья:
Александр Головков
(Северодонецк)
Стадион:
ОСК Металлист
Новости команд
Все
Металлист
Олимпик
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
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2021.05.20 17:58
6
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
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2022.03.28 12:30
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2019.11.29 19:24
12
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2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
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2021.05.23 16:48
2
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Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»
2021.03.07 14:14
2
«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров
2021.03.06 21:57
17
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