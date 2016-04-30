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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Престон
Рединг - Престон: обзор матча 30 апреля 2016
Рединг
30.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
1 : 2
Завершен
Престон
86'
С. Куинн
56'
Д. Бэкфорд
90+1'
Д. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Престон
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Д. Джонсон
Пас отдал
А. Рич
ГОЛ! 1:1!
С. Куинн
Пас отдал
Я. Керморган
86'
85'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Д. Бэкфорд
84'
Замена
И. Дойл
️️️️
Д. Гарнер
66'
Замена
М. Вермийл
️️️️
Г. Каннингэм
56'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бэкфорд
Пас отдал
Д. Джонсон
Замена
Д. Барретт
️️️️
Д. Эванс
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
29
Янн Керморган
ЦФ
10
Денис Ракельс
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Престон
43
Крис Киркленд
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
49
Джошуа Барретт
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Престон
35
Мэттью Хадсон
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
8
Нейл Килкенни
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
3-4-3
26
Аль-Хабси
2
Гантер
5
МакШейн
5
Купер
4
Эванс
23
Куинн
10
Норвуд
19
Уильямс
12
МакКлири
10
Ракельс
29
Керморган
3-2-3-2
43
Киркленд
8
Каннингэм
15
Вудс
3
Райт
3
Рич
23
Хантингтон
8
Брауне
12
Галлахер
14
Джонсон
10
Бэкфорд
14
Гарнер
4
Эванс
49
Барретт
49
Барретт
4
Эванс
8
Каннингэм
2
Вермийл
2
Вермийл
8
Каннингэм
10
Бэкфорд
9
Хагилл
9
Хагилл
10
Бэкфорд
14
Гарнер
9
Дойл
9
Дойл
14
Гарнер
Остались в запасе
Рединг
Престон
27
Теннай Уотсон
ПЗ
31
Джонатан Бонд
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
35
Мэттью Хадсон
ВР
4
Бен Пирсон
ЦП
8
Нейл Килкенни
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
27
Теннай Уотсон
ПЗ
31
Джонатан Бонд
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Остались в запасе
35
Мэттью Хадсон
ВР
4
Бен Пирсон
ЦП
8
Нейл Килкенни
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Рединг - Престон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Дэдмен
(Питерборо)
Стадион:
Мадейски
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