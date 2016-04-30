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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Реал
Реал Сосьедад - Реал: обзор матча 30 апреля 2016
Реал Сосьедад
30.04.2016, суббота, 17:00
Испания. Примера, 36 тур
0 : 1
Завершен
Реал
81'
Г. Бэйл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Реал
Замена
Э. Эрнандес
️️️️
Ю. Бершиче
86'
86'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Л. Модрич
81'
ГОЛ! 0:1!
Г. Бэйл
Пас отдал
Л. Васкес
Замена
Х. Баутиста
️️️️
Брума
77'
76'
Желтая карточка
Л. Модрич
73'
Замена
Иско
️️️️
Х. Родригес
Замена
Д. Рейес
️️️️
М. Бергара
68'
66'
Замена
Хесе
️️️️
Б. Майорал
Желтая карточка
Х. Сальдуа
64'
62'
Желтая карточка
Начо
60'
Желтая карточка
С. Рамос
Желтая карточка
Х. Прието
50'
Желтая карточка
М. Бергара
42'
41'
Желтая карточка
Г. Бэйл
Желтая карточка
А. Ильярраменди
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
77
Брума
ЛВ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
5
Маркел Бергара
ОП
14
Асьер Ильярраменди
ОП
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
(К)
ПВ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛВ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Реал Сосьедад
13
Ойер
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Иско
АП
4-2-1-3
28
Рульи
17
Бершиче
6
Элустондо
3
Гонсалес
2
Сальдуа
5
Бергара
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
21
Оярсабаль
77
Брума
10
Прието
4-1-1-3-1
1
Навас
13
Данило
19
Варан
93
Рамос
6
Начо
5
Каземиро
14
Модрич
17
Васкес
23
Родригес
18
Бэйл
9
Майорал
5
Бергара
13
Рейес
13
Рейес
5
Бергара
17
Бершиче
23
Эрнандес
23
Эрнандес
17
Бершиче
77
Брума
9
Баутиста
9
Баутиста
77
Брума
14
Модрич
8
Ковачич
8
Ковачич
14
Модрич
23
Родригес
22
Иско
22
Иско
23
Родригес
9
Майорал
10
Хесе
10
Хесе
9
Майорал
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Реал
13
Ойер
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Реал Сосьедад - Реал
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 HD
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