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Ньюкасл - Кристал Пэлас
Ньюкасл - Кристал Пэлас: обзор матча 30 апреля 2016
Ньюкасл
30.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
1 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
58'
Э. Таунсенд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Кристал Пэлас
Замена
Д. Шелви
️️️️
В. Анита
88'
Замена
А. Перес
️️️️
Д. Вейналдум
80'
74'
Замена
Э. Адебайор
️️️️
К. Уикхэм
73'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Д. Панчеон
Замена
А. Митрович
️️️️
П. Сиссе
72'
70'
Пенальти не реализован!
Й. Кабай
Желтая карточка
Д. Коулбэк
66'
61'
Замена
Б. Сако
️️️️
Д. МакАртур
ГОЛ! 1:0!
Э. Таунсенд
58'
Желтая карточка
Ч. Мбемба
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Кристал Пэлас
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
16
Джо Ледли
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
3-5-1-1
1
Дарлоу
14
Дамметт
99
Мбемба
24
Ласселлс
6
Анита
17
Сиссоко
23
Вейналдум
4
Коулбэк
24
Тиоте
25
Таунсенд
61
Сиссе
4-5-1
13
Хеннесси
25
Уорд
27
Суаре
24
Данн
17
Делэйни
11
МакАртур
11
Боласи
29
Кабай
40
Панчеон
15
Йединак
13
Уикхэм
6
Анита
26
Шелви
26
Шелви
6
Анита
23
Вейналдум
22
Перес
22
Перес
23
Вейналдум
61
Сиссе
9
Митрович
9
Митрович
61
Сиссе
11
МакАртур
20
Сако
20
Сако
11
МакАртур
40
Панчеон
34
Гэйл
34
Гэйл
40
Панчеон
13
Уикхэм
25
Адебайор
25
Адебайор
13
Уикхэм
Остались в запасе
Ньюкасл
Кристал Пэлас
28
Фредди Вудман
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
16
Джо Ледли
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
16
Джо Ледли
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Ньюкасл - Кристал Пэлас
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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