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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Ницца
Нант - Ницца: обзор матча 30 апреля 2016
Нант
30.04.2016, суббота, 15:00
Франция. Лига 1, 36 тур
1 : 0
Завершен
Ницца
68'
А. Томассон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Ницца
89'
Желтая карточка
Ж. Пье
81'
Замена
П. Пюэль
️️️️
В. Жермен
Замена
Ж. Илоки
️️️️
А. Томассон
80'
Желтая карточка
О. Вискаррондо
73'
ГОЛ! 1:0!
А. Томассон
68'
64'
Замена
О. Боскальи
️️️️
Г. Льорис
45'
Замена
А. Плеа
️️️️
Р. Вальтер
Замена
Р. Гомис
️️️️
Б. Туре
34'
Замена
Адриан
️️️️
Я. Бамму
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Реми Риу
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
30
Гийом Жилле
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
4
Готье Льорис
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
39
Хишам М'Лааб
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
37
Адриан
ЦП
Ницца
1
Муез Хассен
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
20
Стефан Раериариманана
ЦП
42
Веллисон Маллманн
ЦП
36
Дориан Кэдди
ЦФ
34
Полен Пюэль
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Риу
15
Дюбуа
26
Джиджи
4
Вискаррондо
20
Сабали
20
Туре
30
Жилле
11
Бедойя
28
Томассон
18
Бамму
22
Сала
4-4-1-1
30
Кардиналь
26
Пье
44
Байссе
25
Женевуа
4
Льорис
14
Сери
6
Менди
6
Вальтер
26
Косьелло
8
Бен Арфа
98
Жермен
20
Туре
6
Гомис
6
Гомис
20
Туре
28
Томассон
20
Илоки
20
Илоки
28
Томассон
18
Бамму
37
Адриан
37
Адриан
18
Бамму
98
Жермен
34
Пюэль
34
Пюэль
98
Жермен
4
Льорис
21
Боскальи
21
Боскальи
4
Льорис
6
Вальтер
14
Плеа
14
Плеа
6
Вальтер
Остались в запасе
Нант
Ницца
39
Хишам М'Лааб
ЦП
1
Максим Дюпе
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
36
Дориан Кэдди
ЦФ
20
Стефан Раериариманана
ЦП
1
Муез Хассен
ВР
42
Веллисон Маллманн
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
39
Хишам М'Лааб
ЦП
1
Максим Дюпе
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
Остались в запасе
36
Дориан Кэдди
ЦФ
20
Стефан Раериариманана
ЦП
1
Муез Хассен
ВР
42
Веллисон Маллманн
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Нант - Ницца
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 HD
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