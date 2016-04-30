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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Газелек
Лион - Газелек: обзор матча 30 апреля 2016
Лион
30.04.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 36 тур
2 : 1
Завершен
Газелек
10'
Р. Геззаль
40'
М. Корне
49'
Г. Пужоль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Газелек
Желтая карточка
Рафаэл
88'
Замена
С. Дардер
️️️️
К. Толиссо
82'
80'
Замена
К. Майи
️️️️
Д. Тшибумбу
74'
Желтая карточка
Д. Джокович
Замена
К. Гренье
️️️️
Д. Ферри
71'
67'
Замена
А. Коефф
️️️️
Л. Поджи
Замена
Ж. Морель
️️️️
А. Бедимо
64'
49'
ГОЛ! 2:1!
Г. Пужоль
Пас отдал
Ж. Зуа
45'
Замена
Г. Пужоль
️️️️
А. Шермити
ГОЛ! 2:0!
М. Корне
Пас отдал
Рафаэл
40'
15'
Желтая карточка
Д. Тшибумбу
ГОЛ! 1:0!
Р. Геззаль
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Газелек
1
Клеман Маури
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
13
Алассан Туре
ЦЗ
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
20
Луис Поджи
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
27
Амин Шермити
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Газелек
30
Жюль Года
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
22
Амос Юга
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
7
Кевин Майи
ЦФ
29
Халид Бутаиб
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лопеш
12
Бедимо
2
Янга-Мбива
14
Умтити
2
Рафаэл
25
Гоналон
4
Ферри
18
Геззаль
8
Толиссо
70
Корне
91
Ляказетт
3-2-2-3
1
Маури
4
Филиппи
12
Мангане
18
Мартинес
13
Туре
4
Силла
20
Поджи
88
Джокович
19
Зуа
27
Шермити
24
Тшибумбу
12
Бедимо
21
Морель
21
Морель
12
Бедимо
8
Толиссо
10
Дардер
10
Дардер
8
Толиссо
4
Ферри
19
Гренье
19
Гренье
4
Ферри
20
Поджи
92
Коефф
92
Коефф
20
Поджи
27
Шермити
28
Пужоль
28
Пужоль
27
Шермити
24
Тшибумбу
7
Майи
7
Майи
24
Тшибумбу
Остались в запасе
Лион
Газелек
16
Матье Горжелен
ВР
13
Кристоф Жалле
ПЗ
10
Набиль Фекир
АП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
30
Жюль Года
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
22
Амос Юга
ЦП
29
Халид Бутаиб
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
13
Кристоф Жалле
ПЗ
10
Набиль Фекир
АП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Остались в запасе
30
Жюль Года
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
22
Амос Юга
ЦП
29
Халид Бутаиб
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Лион - Газелек
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
1 : 2
06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
Информация о матче
Главный судья:
Николя Ренвиль
(Ним)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 HD
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