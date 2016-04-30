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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Ингольштадт
Хоффенхайм - Ингольштадт: обзор матча 30 апреля 2016
Хоффенхайм
30.04.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Ингольштадт
37'
М. Ут
84'
Н. Амири
17'
Ш. Лекс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Ингольштадт
90'
+3
Желтая карточка
М. Леки
Желтая карточка
Н. Амири
85'
ГОЛ! 2:1!
Н. Амири
Пас отдал
К. Фолланд
84'
81'
Замена
М. Леки
️️️️
М. Хартманн
Замена
П. Швеглер
️️️️
Ю. Полански
74'
67'
Замена
А. Коэн
️️️️
Д. Лескано
62'
Желтая карточка
П. Гросс
Замена
Н. Амири
️️️️
Ф. Окс
61'
Замена
П. Кадержабек
️️️️
С. Руди
61'
Желтая карточка
Т. Штробль
60'
Пенальти не реализован!
А. Крамарич
53'
43'
Замена
М. Зуттнер
️️️️
Д. Да Коста
ГОЛ! 1:1!
М. Ут
Пас отдал
А. Крамарич
37'
34'
Желтая карточка
Р. Бауэр
17'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Лекс
Пас отдал
М. Матип
Желтая карточка
С. Руди
16'
15'
Желтая карточка
Б. Хюбнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
20
Филипп Окс
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Рожер
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
37
Дарио Лескано
ЦФ
14
Штефан Лекс
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Ингольштадт
28
Рамазан Озкан
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
22
Константин Энгель
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
3-1-2-4
1
Бауманн
4
Бичакчич
25
Зюле
22
Тольян
5
Штробль
13
Руди
8
Полански
31
Фолланд
13
Ут
20
Окс
27
Крамарич
4-3-1-2
1
Нюланд
21
Да Коста
27
Моралес
34
Матип
21
Хюбнер
13
Гросс
8
Рожер
4
Бауэр
9
Хартманн
14
Лекс
37
Лескано
20
Окс
10
Амири
10
Амири
20
Окс
13
Руди
3
Кадержабек
3
Кадержабек
13
Руди
8
Полански
27
Швеглер
27
Швеглер
8
Полански
9
Хартманн
7
Леки
7
Леки
9
Хартманн
21
Да Коста
29
Зуттнер
29
Зуттнер
21
Да Коста
37
Лескано
36
Коэн
36
Коэн
37
Лескано
Остались в запасе
Хоффенхайм
Ингольштадт
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
28
Рамазан Озкан
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
22
Константин Энгель
ЦП
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Остались в запасе
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
22
Константин Энгель
ЦП
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Хоффенхайм - Ингольштадт
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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