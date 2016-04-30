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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Блэкберн
Ротерхэм - Блэкберн: обзор матча 30 апреля 2016
Ротерхэм
30.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
0 : 1
Завершен
Блэкберн
6'
Ш. Даффи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Блэкберн
86'
Замена
К. Конвэй
️️️️
М. Гримес
79'
Замена
К. Эванс
️️️️
Ж. Гомес
Замена
Д. Уорд
️️️️
М. Дербишир
73'
Замена
Д. Томас
️️️️
Л. Фреклингтон
71'
68'
Замена
С. Джексон
️️️️
Э. Беннетт
Замена
Ф. Ричардсон
️️️️
Д. Мэтток
40'
6'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Даффи
Пас отдал
М. Гримес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
5
Керк Броудфут
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
8
Ли Фреклингтон
ПП
9
Леон Бест
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
6
Мэтт Гримес
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Ротерхэм
30
Пэдди Кенни
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
26
Аймен Белаид
ЦП
11
Пол Грин
АП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
3
Адам Хэнли
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ПВ
11
Симеон Джексон
ЦФ
9
Крис Браун
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
3-2-3-2
1
Камп
3
Мэтток
5
Броудфут
6
Вуд
45
Халфорд
12
Келли
21
Смолвуд
18
Уорд
8
Фреклингтон
27
Дербишир
9
Бест
3-1-5-1
23
Стил
6
Килгаллон
4
Хэнли
25
Даффи
16
Лоу
6
Гримес
26
Ленихэн
16
Гомес
10
Маршалл
17
Беннетт
12
Грэм
3
Мэтток
16
Ричардсон
16
Ричардсон
3
Мэтток
8
Фреклингтон
7
Томас
7
Томас
8
Фреклингтон
27
Дербишир
25
Уорд
25
Уорд
27
Дербишир
16
Гомес
30
Эванс
30
Эванс
16
Гомес
17
Беннетт
11
Джексон
11
Джексон
17
Беннетт
6
Гримес
32
Конвэй
32
Конвэй
6
Гримес
Остались в запасе
Ротерхэм
Блэкберн
30
Пэдди Кенни
ВР
26
Аймен Белаид
ЦП
11
Пол Грин
АП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
11
Коннор Мэхони
ПВ
1
Давид Райя
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
9
Крис Браун
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
30
Пэдди Кенни
ВР
26
Аймен Белаид
ЦП
11
Пол Грин
АП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Остались в запасе
11
Коннор Мэхони
ПВ
1
Давид Райя
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
9
Крис Браун
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Ротерхэм - Блэкберн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Мартин
(Стаффордшир)
Стадион:
Нью-Йорк
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